تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مناورات في ملف الانتخابات لرفع ثمن التمديد

Lebanon 24
23-02-2026 | 22:31
A-
A+
مناورات في ملف الانتخابات لرفع ثمن التمديد
مناورات في ملف الانتخابات لرفع ثمن التمديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت المواقف الأخيرة لرئيس المجلس نبيه بري من الانتخابات النيابية، لا سيما لجهة ما كشفه عن مداولاته مع اللجنة الخماسية حول تأجيل الاستحقاق، تساؤلات عديدة في الوسط السياسي، لما تنطوي عليه من خلفيات تترك تداعياتها على الانتخابات النيابية.
وكتبت سابين عويس في " النهار": إلى متى يصمد تمسك بري بالانتخابات، وهو المدرك استحالة حصولها ما لم يفتح أبواب المجلس أمام تعديل القانون؟ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تبنت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بإلغاء المادة ١١٢ الرامية إلى انتخاب ٦ نواب في الاغتراب، وأحيل القرار على المجلس النيابي الذي يرفض رئيسه حتى الآن البحث في الموضوع نظراً إلى وجود اقتراحات قوانين سابقة لا بد من بحثها قبل. علماً أن تلك الاقتراحات تتصل أيضاً بتعديلات على قانون الانتخاب. وعليه، فإن بري ملزم إذا كان تمسكه فعلياً بإجراء الانتخابات، أن يعدّل القانون، لأن الحكومة أعربت عن عجزها عن التصويت لنواب الاغتراب، ووزارة الداخلية رفضت ولا تزال قبول ترشيحات عن الدائرة ١٦. والسؤال: ماذا يفعل بري عندها؟ هل يذهب إلى تعديل القانون أو ينتظر انقضاء الوقت للسير بالتمديد، بحيث يتقدم أحد النواب باقتراح قانون في هذا الشأن، وهو على الأغلب ما سيحصل وفق كل المعطيات والمعلومات المتقاطعة حول هذا الموضوع؟ عندها سيصبح السؤال عن الأثمان التي سيقبضها بري مقابل التمديد، وسط حديث عن أنها تراوح بين تعديل حكومي يريده "حزب الله" في حقيبة وزارة الخارجية، أو تطبيق بعض بنود وثيقة الطائف، بما قد يفتح الباب ربما أمام تعديلات على الدستور.
يدرك بري، كما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أن لبنان بات خارج الرادار الدولي في المرحلة الراهنة، وهذا سيتظهر أكثر في مؤتمر دعم الجيش حيث لا تظهر المؤشرات أيّ شهية دولية لتقديم الدعم.

وتربط مصادر سياسية الرغبة الدولية بإبقاء الوضع اللبناني على ما هو من أجل إلزام الحكومة تنفيذ تعهداتها على محورين أساسيين، الأول يتعلق بإنجاز نزع السلاح بالكامل، والثاني إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فلن يحظى لبنان بأي دعم مالي خارجي.  من هنا، لا تستبعد المصادر أن تشهد نهاية الأسبوع بعد اجتماع جنيف بين واشنطن وطهران، بلورة للمخارج التي سيتم اعتمادها لملف الانتخابات، ولكن ليس قبل انتهاء مهلة إقفال باب الترشيحات!
وذكرت مصادر مطلعة على موقف بري لـ اللواء»: ان المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ، وصدور مراسيم بمواعيد الترشيح لستة مقاعد نيابية في القارات الست. وقد سبق ان قامت وزارتا الداخلية والخارجية بما عليهما حول آلية اقتراع المغتربين.
وقال النائب غسان حاصباني: أن أحداً لم يسمع من اللجنة الخماسية بالمباشر أو تلميحاً طلباً بتأجيل الانتخابات كما صرح  الرئيس نبيه بري، مضيفاً: طالما ان الرئيس بري يقول إنه لن يسمح لهم بذلك فيدنا بيده لإجرائها في موعدها، لذا نحن نصر على أن الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي بلا الميغاسنتر ولا الدائرة 16. لن نسوّق لبروبغندا الرئيس نبيه بري الذي يدّعي أنه مصرّ على إجراء الانتخابات فيما هو يحاول تطييرها عملياً.
وقال: إن التيار الوطني الحر يسعى لاستخدام الدائرة 16 كشمّاعة لتطيير الانتخابات إذ هو يدرك أن أرقامه متهاوية وتحالفاته لم تتبلور بعد.
وحسب قيادي في «الثنائي الشيعي» فإن التمديد للمجلس النيابي يتوقف على ضغط اسرائيل لوقف اعتداءاتها بشكل نهائي وانسحابه من المواقع اللبنانية المحتلة، واعادة الاسرى واطلاق مرحلة اعادة الاعمار والبحث بملف سلاح حزب الله ضمن استراتيجية امن وطني ودعم استخدامه كورقة ضغط على المقاومة وبيئتها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقاطع خارجي وداخلي لتأجيل الانتخابات وبري يصرّ على أن يأتي طلب التمديد من الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بصمات خارجيّة تخلط الأوراق "بين الانتخابات أو التمديد" وبري يصعّد: لا تراجع ولا تعديل
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز الانتخابات يتقدم على التمديد والشريع ممر إلزامي لتعديل القانون
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان دخل في مرحلة الانتخابات.. التمديد صعب جداً
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

التيار الوطني

مجلس الوزراء

اللبناني على

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-24
Lebanon24
02:05 | 2026-02-24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-24
Lebanon24
01:45 | 2026-02-24
Lebanon24
01:30 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24