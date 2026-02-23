مناورات في ملف الانتخابات لرفع ثمن التمديد

أثارت المواقف الأخيرة لرئيس المجلس من الانتخابات النيابية، لا سيما لجهة ما كشفه عن مداولاته مع اللجنة الخماسية حول تأجيل الاستحقاق، تساؤلات عديدة في الوسط السياسي، لما تنطوي عليه من خلفيات تترك تداعياتها على الانتخابات النيابية.وكتبت سابين عويس في " النهار": إلى متى يصمد تمسك بري بالانتخابات، وهو المدرك استحالة حصولها ما لم يفتح أبواب المجلس أمام تعديل القانون؟ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تبنت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بإلغاء المادة ١١٢ الرامية إلى انتخاب ٦ نواب في الاغتراب، وأحيل القرار على المجلس النيابي الذي يرفض رئيسه حتى الآن البحث في الموضوع نظراً إلى وجود اقتراحات قوانين سابقة لا بد من بحثها قبل. علماً أن تلك الاقتراحات تتصل أيضاً بتعديلات على قانون الانتخاب. وعليه، فإن بري ملزم إذا كان تمسكه فعلياً بإجراء الانتخابات، أن يعدّل القانون، لأن الحكومة أعربت عن عجزها عن التصويت لنواب الاغتراب، ووزارة الداخلية رفضت ولا تزال قبول ترشيحات عن الدائرة ١٦. والسؤال: ماذا يفعل بري عندها؟ هل يذهب إلى تعديل القانون أو ينتظر انقضاء الوقت للسير بالتمديد، بحيث يتقدم أحد النواب باقتراح قانون في هذا الشأن، وهو على الأغلب ما سيحصل وفق كل المعطيات والمعلومات المتقاطعة حول هذا الموضوع؟ عندها سيصبح السؤال عن الأثمان التي سيقبضها بري مقابل التمديد، وسط حديث عن أنها تراوح بين تعديل حكومي يريده " " في حقيبة ، أو تطبيق بعض بنود وثيقة الطائف، بما قد يفتح الباب ربما أمام تعديلات على الدستور.يدرك بري، كما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أن بات خارج الرادار الدولي في المرحلة الراهنة، وهذا سيتظهر أكثر في مؤتمر دعم الجيش حيث لا تظهر المؤشرات أيّ شهية دولية لتقديم الدعم.وتربط مصادر سياسية الرغبة الدولية بإبقاء الوضع ما هو من أجل إلزام الحكومة تنفيذ تعهداتها على محورين أساسيين، الأول يتعلق بإنجاز نزع السلاح بالكامل، والثاني إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فلن يحظى لبنان بأي دعم مالي خارجي. من هنا، لا تستبعد المصادر أن تشهد نهاية الأسبوع بعد اجتماع جنيف بين واشنطن وطهران، بلورة للمخارج التي سيتم اعتمادها لملف الانتخابات، ولكن ليس قبل انتهاء مهلة إقفال باب الترشيحات!وذكرت مصادر مطلعة على موقف بري لـ اللواء»: ان المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ، وصدور مراسيم بمواعيد الترشيح لستة مقاعد نيابية في القارات الست. وقد سبق ان قامت وزارتا الداخلية والخارجية بما عليهما حول آلية اقتراع المغتربين.وقال النائب غسان حاصباني: أن أحداً لم يسمع من اللجنة الخماسية بالمباشر أو تلميحاً طلباً بتأجيل الانتخابات كما صرح الرئيس نبيه بري، مضيفاً: طالما ان الرئيس بري يقول إنه لن يسمح لهم بذلك فيدنا بيده لإجرائها في موعدها، لذا نحن نصر على أن الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي بلا الميغاسنتر ولا الدائرة 16. لن نسوّق لبروبغندا الرئيس نبيه بري الذي يدّعي أنه مصرّ على إجراء الانتخابات فيما هو يحاول تطييرها عملياً.وقال: إن يسعى لاستخدام الدائرة 16 كشمّاعة لتطيير الانتخابات إذ هو يدرك أن أرقامه متهاوية وتحالفاته لم تتبلور بعد.وحسب قيادي في «الثنائي الشيعي» فإن التمديد للمجلس النيابي يتوقف على ضغط اسرائيل لوقف اعتداءاتها بشكل نهائي وانسحابه من المواقع المحتلة، واعادة الاسرى واطلاق مرحلة اعادة الاعمار والبحث بملف سلاح حزب الله ضمن استراتيجية امن وطني ودعم استخدامه كورقة ضغط على المقاومة وبيئتها.