قاعدة حامات العسكرية "محمية أميركية مغلقة"!

قال مصدر أمني إن عدداً من ومواقع التواصل الاجتماعي يعمل منذ أيام على الحديث عن قاعدة العسكرية وتصويرها وكأنها محمية أميركية ومنطقة عسكرية مغلقة لا سيادة للبنان عليها.لكن في الحقيقة، قال المصدر، إن الجيش هو من يعمل في هذه ويسيطر عليها، سواء على إدارتها العسكرية أو على مداخلها، وأن وجود الجيش الأميركي أمر طبيعي لدواعي التدريب والاستفادة من الخبرات.أضاف" أن في يضم عدداً من أفراد الجيش الأميركي لأغراض عسكرية، وهذا الأمر أيضاً طبيعي".ولفت المصدر إلى"أن ما يتم تداوله عبر هذه المواقع هو عمل تحريضي لا أكثر ولا أقل"، مؤكداً"أن الجيش هو صاحب السيادة على كل الأراضي ".