"قرارات حاسمة" مطلوبة من الوزارة

قال مصدر نقابي عمالي إن كل ما تمّ الحديث عنه من قبل عن أسعار مخفّضة في سلة الغذائية هو لزوم ما لا يلزم، إذ إن لا شيء يُذكر ظهر في عملية التخفيض الوهمية، وهذا ما بدا واضحاً خلال جولة في إحدى السوبرماركت، حيث وجّه الأهالي له انتقادات مباشرة حول عدم جدوى التخفيضات في سلة رمضان، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من السوبرماركت ونقاط البيع لم يلتزم بما تحدّث عنه الوزير على مدى أسبوع كامل قبل الشهر الفضيل.ولفت المصدر إلى أن على الوزارة اتخاذ قرارات حاسمة في ما خصّ الأسعار، لكي يرتدع الجميع عن التلاعب بها خلال الشهر الفضيل.