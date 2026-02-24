تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

آتٍ من البحر الأسود.. منخفض جوي نحو لبنان والثلوج إلى 900 متر في هذا اليوم

Lebanon 24
24-02-2026 | 03:29
آتٍ من البحر الأسود.. منخفض جوي نحو لبنان والثلوج إلى 900 متر في هذا اليوم
آتٍ من البحر الأسود.. منخفض جوي نحو لبنان والثلوج إلى 900 متر في هذا اليوم photos 0
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاربعاء حيث ستتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود يكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ممطر مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المتوسطة الارتفاع  ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجياً مع سيطرة رياح  شمالية جافة وباردة  لتحل موجة من الصقيع وتستمر حتى نهاية الاسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكربدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة و بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق مع رياح ناشطة شمال البلاد ،يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر.

الأربعاء:  
غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة يتحول الطقس ابتداءاً من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء ليلاً مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الخميس مع برق ورعد و اشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز ال٩٠ كلو/س شمال البلاد مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود ال٣ أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق .

الخميس:  
غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال ٧٥ كلم/ساعة ويرتفع موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر ما فوق خلال النهار وتتدنى تدريجياً لتلامس فجر الجمعة ال ٩٠٠ متر على المرتفعات الشمالية وفي المناطق الداخلية.

الجمعة:  
غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ،تتساقط أمطارمتفرقة مع برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما دون ذلك على المرتفعات الشمالية وفي الداخل دون تراكمات ، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر ويتحول بعد الظهر الى غاائم جزئياً مع تحذير من تشكل الجليد على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق.






المرتفعات الشمالية

الحوض الشرقي

البحر الأسود

لبنان وا

الشمالي

الشمال

حسن ا

