تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذير من رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز: تداعيات خطيرة لتوقف إصدار إقامات العمال السوريين وتجديدها

Lebanon 24
24-02-2026 | 05:09
A-
A+
تحذير من رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز: تداعيات خطيرة لتوقف إصدار إقامات العمال السوريين وتجديدها
تحذير من رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز: تداعيات خطيرة لتوقف إصدار إقامات العمال السوريين وتجديدها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور في بيان، من "التداعيات الخطيرة الناجمة عن توقف إصدار وتجديد إقامات العمال السوريين، وربط تجديد الإقامة بالحصول المسبق على إجازة عمل، في ظل واقع عملي وقانوني معقّد تعانيه المؤسسات والشركات والأفران على مساحة الوطن".



واعتبر أن "هذا الواقع أدى إلى دخول عدد كبير من العمال في حال كسر إقامة، بالاضافة إلى وجود عمال دخلوا خلسة، ما يضع آلاف المؤسسات أمام مأزق قانوني وتشغيلي حاد".



اضاف:"في حال عمدت المديرية العامة للأمن العام إلى تطبيق قرار ترحيل المخالفين بصورة فورية ومن دون معالجة انتقالية عادلة، فإن البلاد ستكون أمام أزمة إنتاج حقيقية قد تصل إلى حد الإقفال الواسع لعدد كبير من المؤسسات والشركات والأفران، وفي مقدمتها الأفران التي تشكل ركناً أساسياً من أركان الأمن الغذائي".



تابع:"إن اتحاد الأفران يؤكد احترامه الكامل للقوانين والأنظمة المرعية وحرصه على انتظام العمالة الأجنبية وفق الأصول القانونية، لكنه في الوقت عينه يشدد على خصوصية قطاع الأفران وارتباطه المباشر بالرغيف اليومي للمواطنين، ما يفرض مقاربة واقعية ومتدرجة تحفظ هيبة الدولة من جهة، وتمنع انهيار القطاع من جهة أخرى. لذلك، يطالب النقيب سرور المعنيين، ولا سيما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع وزير العمل والمديرية العامة للأمن العام بالآتي:  المباشرة الفورية بإصدار وتجديد الإقامات، بما فيها الإقامات المكسورة، ضمن مهلة تسوية محددة ومن دون غرامات مرهقة. وضع آلية استثنائية وموقتة لتسوية أوضاع العمال غير النظاميين في المؤسسات والشركات والأفران المستوفية للشروط القانونية. اعتماد خطة تنظيمية واضحة تضمن التزام أصحاب العمل بدفع جميع الرسوم والمستحقات للدولة، بما يحفظ حقوق الخزينة ويكرّس الشفافية".



ورأى أن "الهدف من هذا الطرح ليس تحدي القانون أو الالتفاف عليه، بل منع كارثة اقتصادية وغذائية لا يمكن لأحد تحمل نتائجها، خصوصاً في ظل الظروف المالية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها البلاد. ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن الواقع الأمني والعسكري الدقيق الذي يمرّ به لبنان، في ظل التهديدات اليومية والخروق والاعتداءات المتكررة التي تطال الجنوب والضاحية والبقاع، وما تتركه من حال قلق وعدم استقرار تنعكس مباشرة على الدورة الاقتصادية وحركة الإنتاج. إن استمرار هذا المشهد الأمني المضطرب يفاقم الضغوط المالية على المؤسسات والشركات والأفران، ويرفع كلفة التشغيل والتوزيع، ويؤثر سلباً على انتظام العمل واستقرار اليد العاملة، ويزيد من صعوبة التزام العمال بعملهم في ظل ظروف معيشية وأمنية غير مستقرة".



واشار الى ان "تداخل الأزمات الأمنية والاقتصادية والمعيشية يضع قطاع الأفران أمام تحديات استثنائية، ويجعل من الضروري مقاربة هذا الملف بروح وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار حساسية المرحلة، وتعمل على تحصين مقومات الصمود الاقتصادي والغذائي، وفي مقدمتها استمرارية إنتاج الرغيف وتوفير مقومات العمل للمؤسسات بصورة آمنة ومستقرة".



واكد أن "الرغيف خط أحمر، وأن الأفران لا تستطيع الاستمرار بالإنتاج من دون اليد العاملة المتوافرة حالياً، ما يستوجب معالجة سريعة، حكيمة ومتوازنة، تصون الاستقرار الاجتماعي وتحمي الأمن الغذائي، وتمنع الوصول إلى مشاهد لا يرغب أحد في رؤيتها". ولفت الى انه إذ يضع  "هذا التحذير برسم الدولة ومؤسساتها"، فإنه "يبقى منفتحاً على أي حوار أو اجتماع عاجل يفضي إلى حل عملي وسريع يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الثلاثاء... إتّحاد نقابات الأفران والمخابز سيُعلن موقفه الرسميّ بشأن ملف إجازات العمل للعمال
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير أممي من تداعيات خطيرة لخطط إسرائيل في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية أكد دعمه مطالب القطاع العام والعاملين في البلديات
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال: الشارع هو الحكم
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المديرية العامة للأمن

رئيس مجلس الوزراء

المديرية العامة

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

رئيس اتحاد

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-02-24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-24
Lebanon24
06:52 | 2026-02-24
Lebanon24
06:48 | 2026-02-24
Lebanon24
06:48 | 2026-02-24
Lebanon24
06:46 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24