لبنان
سلام يلتقي وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
Lebanon 24
24-02-2026
|
05:12
photos
التقى
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
بوفد من
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية برئاسة
المدير الإقليمي
في المشرق ألكسندرو فيتاديني، حيث جرى عرض نشاط البنك في
لبنان
، ولا سيما استئناف الإقراض للقطاع الخاص ودعم الصناعة والطاقة المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما جرى البحث في استمرار المساندة الفنية للقطاع العام وتحديث حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، في إطار دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.
