تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بعد إختطافهما في منطقة الكولا... بيان للجيش عن تحرير سوريين
Lebanon 24
24-02-2026
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من
مديرية المخابرات
من تحرير السوريَّين (ح.س.) و(ب.ص.) بتاريخ 23 / 2 / 2026 في بلدة
المجدل
–
وادي خالد
بعد استدراجهما من قبل عصابة إلى منطقة الكولا -
بيروت
وخطفهما بتاريخ 19 / 2 / 2026 وطلب فدية مالية للإفراج عنهما.
تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أشهر على اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.. تحرير منتج سوري شهير وهذه حالته
Lebanon 24
بعد أشهر على اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.. تحرير منتج سوري شهير وهذه حالته
24/02/2026 14:07:42
24/02/2026 14:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للجيش: تلفت القيادة إلى أن الجيش يسهّل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عن طريق المعابر الشرعية الحدودية بما يراعي سلامتهم
Lebanon 24
بيان للجيش: تلفت القيادة إلى أن الجيش يسهّل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عن طريق المعابر الشرعية الحدودية بما يراعي سلامتهم
24/02/2026 14:07:42
24/02/2026 14:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: روسيا ممتنة لكوريا الشمالية لمساعدتها في "تحرير منطقة كورسك من المسلحين الأوكرانيين"
Lebanon 24
لافروف: روسيا ممتنة لكوريا الشمالية لمساعدتها في "تحرير منطقة كورسك من المسلحين الأوكرانيين"
24/02/2026 14:07:42
24/02/2026 14:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للجيش عن حادثة غرق السوريين في النهر الكبير: لم تجبر وحداتنا أي شخص على العودة عبر مجرى النهر وتقوم حاليًّا بعمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق
Lebanon 24
بيان للجيش عن حادثة غرق السوريين في النهر الكبير: لم تجبر وحداتنا أي شخص على العودة عبر مجرى النهر وتقوم حاليًّا بعمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق
24/02/2026 14:07:42
24/02/2026 14:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
مديرية المخابرات
مديرية التوجيه
قيادة الجيش
وادي خالد
مديرية ال
المجدل
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
سجال الانتخابات النيابيّة يتجدّد.. من يريدُها ومن يسعى لتأجيلها؟
Lebanon 24
سجال الانتخابات النيابيّة يتجدّد.. من يريدُها ومن يسعى لتأجيلها؟
07:00 | 2026-02-24
24/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر وملف مطار رينه معوض والتقى عسيران وقانصو
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر وملف مطار رينه معوض والتقى عسيران وقانصو
06:52 | 2026-02-24
24/02/2026 06:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح قانون لرفع الغبن عن موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها
Lebanon 24
اقتراح قانون لرفع الغبن عن موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها
06:48 | 2026-02-24
24/02/2026 06:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى وزيري المال والأشغال.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
سلام التقى وزيري المال والأشغال.. وهذا ما تم بحثه
06:48 | 2026-02-24
24/02/2026 06:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانان لوزارة المالية.. هذا مضمونهما
Lebanon 24
بيانان لوزارة المالية.. هذا مضمونهما
06:46 | 2026-02-24
24/02/2026 06:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2026-02-24
سجال الانتخابات النيابيّة يتجدّد.. من يريدُها ومن يسعى لتأجيلها؟
06:52 | 2026-02-24
الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر وملف مطار رينه معوض والتقى عسيران وقانصو
06:48 | 2026-02-24
اقتراح قانون لرفع الغبن عن موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها
06:48 | 2026-02-24
سلام التقى وزيري المال والأشغال.. وهذا ما تم بحثه
06:46 | 2026-02-24
بيانان لوزارة المالية.. هذا مضمونهما
06:31 | 2026-02-24
معلومات... 100 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي لدعم الجيش
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 14:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 14:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 14:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24