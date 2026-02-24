بعد إختطافهما في منطقة الكولا... بيان للجيش عن تحرير سوريين

صدر عن البيان الآتي:



نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من من تحرير السوريَّين (ح.س.) و(ب.ص.) بتاريخ 23 / 2 / 2026 في بلدة – بعد استدراجهما من قبل عصابة إلى منطقة الكولا - وخطفهما بتاريخ 19 / 2 / 2026 وطلب فدية مالية للإفراج عنهما.



تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

