تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دريان اثنى على مبادرة مئوية الدستور لتعزيز المواطنية وتسلم من وفد "القوات اللبنانية" دعوة لافطار معراب

Lebanon 24
24-02-2026 | 05:56
A-
A+
دريان اثنى على مبادرة مئوية الدستور لتعزيز المواطنية وتسلم من وفد القوات اللبنانية دعوة لافطار معراب
دريان اثنى على مبادرة مئوية الدستور لتعزيز المواطنية وتسلم من وفد القوات اللبنانية دعوة لافطار معراب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من "القوات اللبنانية" برئاسة النائب غسان حاصباني الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة موفدين من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وقدمنا له دعوة لمشاركتنا بالإفطار السنوي في معراب".



واشار الى ان "الزيارة كانت فرصة للتداول بالأوضاع الراهنة وتأكيد الثوابت الوطنية التي تجمعنا والأولويات الوطنية لا سيما الأوضاع المعيشية والمالية والانتخابات النيابية. حيث شددنا على ضرورة حصول الانتخابات في موعدها والمضي قدما بمقاربة الحكومة لهذا الاستحقاق صونا للديموقراطية وحق المواطن بالمحاسبة عبر صناديق الاقتراع".



اضاف:"كما أكدنا ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها إعادة أموال المودعين ومن بينهم مؤسسات تعليمية و استشفائية ودينية واجتماعية ونقابات مهنية مرتبطة مباشرة بمدخرات الناس وتقاعدهم وعيشهم الكريم".



وختم:"في هذا الشهر الفضيل، الذي جمع كل الطوائف اللبنانية في الصيام، نرجو من الله ان يكون صياما مقبولا ونتمنى للبنان واللبنانيين السلام والطمأنينة".



كما استقبل  المفتي دريان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير بصفته المنسق الوطني لمئوية الدستور اللبناني التي أعلنها  الرئيس جوزاف عون، وقد تم عرض موضوع المئوية . وأبدى  المفتي كل" ترحيب"، مثنيا على" هذه الخطوة التي تعزز المواطنية وتعرف الجيل الجديد على النظام الدستوري في لبنان".



والتقى رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام ومدير التحرير الدكتور حسين سعد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( ايدال) وهنأ الوفد  المفتي بشهر رمضان المبارك وتم تداول الشؤون اللبنانية والعربية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل يستقبل رئيس المحكمة السنية العليا ويتسلم دعوة لإفطار "دار الفتوى"
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يدعو لإحياء ذكرى مئوية الدستور بندوات وأنشطة وطنية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: عون تلقّى دعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لحضور إفطار دار الفتوى عند غروب اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان التقى اللواء شقير وتسلم دعوتين للمشاركة في افطارالمجلس الشيعي ومشيخة العقل
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

سمير جعجع

اللبنانية

الجمهوري

رئيس حزب

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-02-24
Lebanon24
09:04 | 2026-02-24
Lebanon24
08:57 | 2026-02-24
Lebanon24
08:52 | 2026-02-24
Lebanon24
08:44 | 2026-02-24
Lebanon24
08:34 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24