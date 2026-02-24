دريان اثنى على مبادرة مئوية الدستور لتعزيز المواطنية وتسلم من وفد "القوات اللبنانية" دعوة لافطار معراب

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من " " برئاسة النائب غسان حاصباني الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة موفدين من رئيس الدكتور ، وقدمنا له دعوة لمشاركتنا بالإفطار السنوي في معراب".







واشار الى ان "الزيارة كانت فرصة للتداول بالأوضاع الراهنة وتأكيد الثوابت الوطنية التي تجمعنا والأولويات الوطنية لا سيما الأوضاع المعيشية والمالية والانتخابات النيابية. حيث شددنا على ضرورة حصول الانتخابات في موعدها والمضي قدما بمقاربة الحكومة لهذا الاستحقاق صونا للديموقراطية وحق المواطن بالمحاسبة عبر صناديق الاقتراع".







اضاف:"كما أكدنا ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها إعادة أموال المودعين ومن بينهم مؤسسات تعليمية و استشفائية ودينية واجتماعية ونقابات مهنية مرتبطة مباشرة بمدخرات الناس وتقاعدهم وعيشهم ".







وختم:"في هذا الشهر الفضيل، الذي جمع كل الطوائف اللبنانية في الصيام، نرجو من الله ان يكون صياما مقبولا ونتمنى للبنان واللبنانيين السلام والطمأنينة".







كما استقبل المفتي دريان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير بصفته المنسق الوطني لمئوية اللبناني التي أعلنها الرئيس جوزاف عون، وقد تم عرض موضوع المئوية . وأبدى المفتي كل" ترحيب"، مثنيا على" هذه الخطوة التي تعزز المواطنية وتعرف الجيل الجديد على النظام الدستوري في ".







والتقى رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام ومدير التحرير الدكتور حسين سعد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( ايدال) وهنأ الوفد المفتي بشهر رمضان المبارك وتم تداول الشؤون اللبنانية والعربية.



