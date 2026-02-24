رسالة تهديد وصلت إلى لبنان... هذا ما ستقوم به إسرائيل إذا شارك "حزب الله" في الحرب

قال مسؤولان لبنانيان كبيران لرويترز إن " أرسلت رسالة غير مباشرة للبنان مفادها أنها ستضرب البلاد بقوة وتستهدف البنية التحتية المدنية إذا شارك في أي حرب أميركية إيرانية".

Advertisement