تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
شحادة: نعمل على وضع الأسس التنظيمية والقانونية للتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
24-02-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر إذاعة "صوت
لبنان
" عن تفاصيل مغادرته جلسة إقرار السلة الضريبية الوزارية الاخيرة عند الساعة الـ7 مساء بتكليف من رئيس الجمهورية جوزف عون لاستقبال الرئيس الالماني في
مطار بيروت
الدولي ،وتم تأكيدعدم طرح ملف زيارة التعرفة على مادة البنزين والقيمة المضافة على التصويت ،وذلك لحاجته الى المزيد من الدراسة والتقييم، على الرغم من اعتبار البعض زيادة الضريبة على مادة البنزين المصدر التمويلي السريع الطابع الايل الى تغذية مقدرات الخزينة العامة".
ولفت شحادة الى "وجوب العمل على ايجاد البدائل المالية الاخرى على غرار رفع الرسوم الضريبية على الاملاك البحرية والنهرية وتلك الخاصة بالانتقال والمتطلبة الكثير من الوقت والدراسة والاقرار في مجلس النواب وترجمتها عملياً على ارض الواقع"، مسطراً "اولوية الموازنة ما بين مصادر الانفاق والوارادات"، مدرجاً قرار زيادة التعرفة على مادة البنزين بـ"المتسرع" والواجب اعادة دراسته بعمق وروية كافة".
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، قال شحادة :"إننا نضع نصب اعيننا حول إطلاق مسار مشروع "الحكومة الذكية" والتي هي مسؤولية عامة تشمل كافة الوزارات والأهم اولوية ارساء اسس "الحوكمة الرشيدة" وتعزيز اواصر التعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية كافة والشراكة المتبادلة بين القطاع العام والخاص"، مشيراً الى "وضع
وزارة الدولة
لشؤون التكنولوجيا حجر الاساس والركائز القانونية والادارية والتنظيمية الايلة الى انتقال لبنان الى مسار التحول الرقمي (على غرار الطابع المالي والهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني) على الرغم من ضآلة التمويل المالي ما يسهم في تسهيل معاملات المواطن الرسمية والتخفيف من عبء انتقاله من مكان الى اخر والتعرض الى الرشوة والفساد او التعاطي مع السماسرة واعادة تأهيل الطاقة البشرية العاملة في القطاعين العام والخاص".
كما لفت الى أهمية السير في "سياسة استقطاب الطاقات البشرية الى العمل في القطاع العام وتأمين ابسط مقومات عيشهم
الكريم
واستدامته، مشيراً الى عقد وزارة
الذكاء الاصطناعي
سلة من الاتفاقيات مع كبريات الجامعات
اللبنانية
والمتضمنة على ضرورة صياغة السياسات والاستشارات الالكترونية ذات الصلة بالتحول الرقمي وتشكيل فرق عمل متخصص لايجاد الحلول الناجزة وتدريب الطلاب والبيئة المحيطة بالجامعات على الذكاء الاصطناعي واعطائهم الشهادات العلمية المرغوبة في دول المحيط والقطاع الخاص، غامزاً من قناة بذل الجهود مضاعفة لصياغة واقرار واصدار النصوص القانونية الهادفة الى حماية المعلومات الخاصة وترسيخ مقومات الامن السبيراني والمتطلب تمويلا ماديا ضخما، ما يؤول الى عدم المتاجرة بداتا وخصوصية المعلومات وتعاطي الوزارات والمؤسسات الرسمية مع الملف بمسؤولية وجدية واضحة المعالم".
وختاماً، لفت شحادة الى" رسم وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الخطوط العريضة لطرح الحلول الادارية الجادة ووضع دفاتر الشروط والتلزيمات وفقا لقانون "الشراء العام" وغيره من معايير الشفافية والنزاهة المطلوبة، مسطرا اهمية تجربة مسار ما يطرحه التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وقدرته على التغيير على الصعد كافة وتفادياً الوقوع في الروتين الاداري".
وفي ما خص واقع وزارة المهجرين، أكد شحادة "عدم تخصيص الوزارة بأي أموال ضمن الموازنات منذ العام 2015، مشيراً الى اخضاع الموظفين المتعاقدين فيها لورش عمل تدريبية على استعمال الذكاء الاصطناعي، دون إغفال انجاز مسار حفظ وتوثيق الملفات ذات وصون خصوصيتها مع التأكيد على انتقال الموظفين التدريجي إلى وزارات او ادرات رسمية اخرى مع مراعاة معايير الكفاءة والاختصاص العالية السقوف ضمنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شحادة: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة العامة
Lebanon 24
شحادة: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة العامة
24/02/2026 16:15:41
24/02/2026 16:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ركيزة المشروع الاقتصادي للحكومة
Lebanon 24
شحادة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ركيزة المشروع الاقتصادي للحكومة
24/02/2026 16:15:41
24/02/2026 16:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة وكرم يفتتحان ندوة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية الوطنية
Lebanon 24
شحادة وكرم يفتتحان ندوة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية الوطنية
24/02/2026 16:15:41
24/02/2026 16:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
Lebanon 24
شحادة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين نتائج التعلّم
24/02/2026 16:15:41
24/02/2026 16:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
وزارة الدولة
وزير الدولة
مطار بيروت
اللبنانية
الجمهوري
جمهورية
الكريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون: مسؤولياتنا مشتركة للعمل معا من اجل الإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
Lebanon 24
الرئيس عون: مسؤولياتنا مشتركة للعمل معا من اجل الإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
09:09 | 2026-02-24
24/02/2026 09:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"بالحرام"... الدراما حين تُعرّي "مجتمع الإنكار"
Lebanon 24
"بالحرام"... الدراما حين تُعرّي "مجتمع الإنكار"
09:04 | 2026-02-24
24/02/2026 09:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل هاني ورئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي والصناعي
Lebanon 24
سلام استقبل هاني ورئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي والصناعي
08:57 | 2026-02-24
24/02/2026 08:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاطع فيديو تختفي دون انذار!
Lebanon 24
مقاطع فيديو تختفي دون انذار!
08:52 | 2026-02-24
24/02/2026 08:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي جورج عطية يترأس مراسم حلف اليمين لـ 18 مفتشاً جديدًا
Lebanon 24
القاضي جورج عطية يترأس مراسم حلف اليمين لـ 18 مفتشاً جديدًا
08:44 | 2026-02-24
24/02/2026 08:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:09 | 2026-02-24
الرئيس عون: مسؤولياتنا مشتركة للعمل معا من اجل الإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
09:04 | 2026-02-24
"بالحرام"... الدراما حين تُعرّي "مجتمع الإنكار"
08:57 | 2026-02-24
سلام استقبل هاني ورئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي والصناعي
08:52 | 2026-02-24
مقاطع فيديو تختفي دون انذار!
08:44 | 2026-02-24
القاضي جورج عطية يترأس مراسم حلف اليمين لـ 18 مفتشاً جديدًا
08:34 | 2026-02-24
العثور على جثة متحللة في جزيرة الرمكين
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 16:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 16:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 16:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24