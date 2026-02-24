مسعد تابع ووزيرالاشغال إعادة تأهيل طرقات جزين

زار النائب وزير الأشغال العامة والنقل ، يرافقه المحامي ، حيث جرى البحث في أوضاع الطرقات في قرى والحاجات الملحّة لإعادة التأهيل والصيانة.







وقد قدّم مسعد ملفاً مفصلاً يتضمّن الأولويات والمقترحات العملية لمعالجة النقاط الأكثر خطورة، بما يضمن سلامة الأهالي وتحسين حركة التنقل في مختلف البلدات.







وفي ختام اللقاء، شكر مسعد الوزير رسامني على" سرعة التجاوب"، مؤكداً أن "الأعمال ستنطلق قريباً وفق خطة تنفيذية واضحة، لما فيه مصلحة أبناء المنطقة وتعزيزاً للإنماء المتوازن".



