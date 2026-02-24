تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

هاشم شدّد على إطلاق المشاريع التنموية والخدماتية لقرى العرقوب والمناطق الحدودية

Lebanon 24
24-02-2026 | 06:13
هاشم شدّد على إطلاق المشاريع التنموية والخدماتية لقرى العرقوب والمناطق الحدودية
هاشم شدّد على إطلاق المشاريع التنموية والخدماتية لقرى العرقوب والمناطق الحدودية photos 0
شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم على "ضرورة اطلاق المشاريع الانمائية والخدماتية لقرى منطقة العرقوب والبلدات والمدن الحدودية تأكيدًا لمساهمة المؤسسات  الحكومية في تأمين متطلبات المناطق التي ما زالت تدفع ضريبة انتمائها الوطني".



 وتمنى النائب هاشم بعد لقائه رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني "اعطاء الاولوية للمشاريع التي كانت قيد التنفيذ كي لا يتأخر انجازها والاسراع بدارسة المشاريع الجديدة والتي تحتاجها البلدات التي يستمر العدوان عليها "، لافتا الى "حقها على الدولة الاسراع في خطواتها الانمائية".
