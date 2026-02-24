هاشم شدّد على إطلاق المشاريع التنموية والخدماتية لقرى العرقوب والمناطق الحدودية

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور "ضرورة اطلاق المشاريع الانمائية والخدماتية لقرى والبلدات والمدن الحدودية تأكيدًا لمساهمة المؤسسات الحكومية في تأمين متطلبات المناطق التي ما زالت تدفع ضريبة انتمائها الوطني".







وتمنى بعد لقائه رئيس مجلس الانماء والاعمار "اعطاء الاولوية للمشاريع التي كانت قيد التنفيذ كي لا يتأخر انجازها والاسراع بدارسة المشاريع الجديدة والتي تحتاجها البلدات التي يستمر العدوان عليها "، لافتا الى "حقها على الدولة الاسراع في خطواتها الانمائية".

Advertisement