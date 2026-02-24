تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الأشقر: موسم التزلج استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحيّ
Lebanon 24
24-02-2026
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد رئيس
اتحاد النقابات السياحية
ونقيب أصحاب الفنادق،
بيار الأشقر
، بموسم التزلج هذا العام، مؤكداً أن تساقط الثلوج بكميات جيدة انعكس إيجاباً على القطاع السياحي، وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الجبلية.
وأوضح الأشقر في بيان، أن اللبنانيين يشكّلون النسبة الأكبر من روّاد مناطق التزلج، إلا أن زياراتهم تتركّز غالباً في عطلة نهاية الأسبوع، من مساء الجمعة حتى الأحد، فيما شكّل قدوم السياح من الخارج دعامة أساسية للموسم. وكشف في هذا السياق عن توافد سياح من
الكويت
وقطر ومصر وسوريا والأردن، ما عزّز نسب الإقبال والحجوزات.
واعتبر الأشقر أن تجدّد العواصف هذا الأسبوع يساهم في دعم الموسم وإطالة مدّته، لافتاً إلى تسجيل حجوزات للمشاركة في نشاطات التزلج تتراوح بين 15 و20 يوماً، الأمر الذي يتيح للمؤسسات السياحية تحقيق نسب تشغيل مرتفعة على مدى فترة متواصلة.
أما في ما يتعلق بإشغال الفنادق، فأشار إلى أن النسبة في
بيروت
لا تزال عند مستوى متوسط، في حين ترتفع بشكل ملحوظ في مناطق التزلج، نظراً إلى محدودية عدد الغرف المتوافرة مقارنة بحجم الطلب، ما يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل.
وختم الأشقر بالتأكيد أنه من المتوقع الاستفادة من حجوزات فترة الأعياد، لا سيما مع التوقعات بامتداد الموسم حتى نهاية شهر آذار، مشيراً إلى أن ماكينات تصنيع الثلج تساهم بدورها في الحفاظ على استمرارية الموسم وتعزيز استقراره.
