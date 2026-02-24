تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأشقر: موسم التزلج استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحيّ

Lebanon 24
24-02-2026 | 07:19
A-
A+
الأشقر: موسم التزلج استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحيّ
الأشقر: موسم التزلج استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحيّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشاد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، بموسم التزلج هذا العام، مؤكداً أن تساقط الثلوج بكميات جيدة انعكس إيجاباً على القطاع السياحي، وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الجبلية.
وأوضح الأشقر في بيان، أن اللبنانيين يشكّلون النسبة الأكبر من روّاد مناطق التزلج، إلا أن زياراتهم تتركّز غالباً في عطلة نهاية الأسبوع، من مساء الجمعة حتى الأحد، فيما شكّل قدوم السياح من الخارج دعامة أساسية للموسم. وكشف في هذا السياق عن توافد سياح من الكويت وقطر ومصر وسوريا والأردن، ما عزّز نسب الإقبال والحجوزات.
واعتبر الأشقر أن تجدّد العواصف هذا الأسبوع يساهم في دعم الموسم وإطالة مدّته، لافتاً إلى تسجيل حجوزات للمشاركة في نشاطات التزلج تتراوح بين 15 و20 يوماً، الأمر الذي يتيح للمؤسسات السياحية تحقيق نسب تشغيل مرتفعة على مدى فترة متواصلة.
أما في ما يتعلق بإشغال الفنادق، فأشار إلى أن النسبة في بيروت لا تزال عند مستوى متوسط، في حين ترتفع بشكل ملحوظ في مناطق التزلج، نظراً إلى محدودية عدد الغرف المتوافرة مقارنة بحجم الطلب، ما يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل.
وختم الأشقر بالتأكيد أنه من المتوقع الاستفادة من حجوزات فترة الأعياد، لا سيما مع التوقعات بامتداد الموسم حتى نهاية شهر آذار، مشيراً إلى أن ماكينات تصنيع الثلج تساهم بدورها في الحفاظ على استمرارية الموسم وتعزيز استقراره.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لورا لحود توجه معايدة إلى اللبنانيين وتشيد بالقطاع السياحي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم التزلج انطلق.. 4 مراكز لاستقبال الرواد وهذه أسعار بطاقات الدخول
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المطاعم وهيئة سلامة الغذاء: يد واحدة لضمان جودة القطاع السياحي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص ينعى الصحافي عيد الأشقر: الإعلام اللبناني خسر قامة مهنية وإنسانية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

اتحاد النقابات السياحية

اتحاد النقابات

بيار الأشقر

رئيس اتحاد

الأردن

الكويت

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-02-24
Lebanon24
09:04 | 2026-02-24
Lebanon24
08:57 | 2026-02-24
Lebanon24
08:52 | 2026-02-24
Lebanon24
08:44 | 2026-02-24
Lebanon24
08:34 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24