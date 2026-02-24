تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"الكتائب" يُطالب بتفكيك منظومة الحزب العسكرية ويحذر من ربط لبنان بالدفاع عن طهران

Lebanon 24
24-02-2026 | 09:18
الكتائب يُطالب بتفكيك منظومة الحزب العسكرية ويحذر من ربط لبنان بالدفاع عن طهران
الكتائب يُطالب بتفكيك منظومة الحزب العسكرية ويحذر من ربط لبنان بالدفاع عن طهران photos 0
أعرب المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية"، في بيان أصدره إثر اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، عن قلقه البالغ حيال تصريحات مسؤولي "حزب الله" بشأن الجاهزية لإسناد طهران عسكرياً، وما رافق ذلك من معلومات حول تحركات لضباط من الحرس الثوري الإيراني وعناصر تنظيمات فلسطينية في مناطق نفوذ الحزب، بالتزامن مع توسع الغارات الإسرائيلية.
 
وجدد الحزب مطالبته للقوى المسلحة الشرعية بالحزم السريع لتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.

وشدد البيان على أن غياب سلطة الدولة وهيبتها يمس بنزاهة الانتخابات وحرية الترشيح والاقتراع، معتبراً أن أي تطوير لآليات الحكم أو تغيير سياسي يبقى مشروطاً باحتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم. وكان الاجتماع قد افتُتح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروح الطفلة الشهيدة مايا بشير الجميّل.
