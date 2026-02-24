"الكتائب" يُطالب بتفكيك منظومة الحزب العسكرية ويحذر من ربط لبنان بالدفاع عن طهران

أعرب المكتب السياسي لحزب "الكتائب "، في بيان أصدره إثر اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، عن قلقه البالغ حيال تصريحات مسؤولي " " بشأن الجاهزية لإسناد عسكرياً، وما رافق ذلك من معلومات حول تحركات لضباط من الحرس الثوري وعناصر تنظيمات فلسطينية في مناطق نفوذ الحزب، بالتزامن مع توسع .

وجدد الحزب مطالبته للقوى المسلحة الشرعية بالحزم السريع لتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.



وشدد البيان على أن غياب سلطة الدولة وهيبتها يمس بنزاهة الانتخابات وحرية الترشيح والاقتراع، معتبراً أن أي تطوير لآليات الحكم أو تغيير سياسي يبقى مشروطاً باحتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم. وكان الاجتماع قد افتُتح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروح الطفلة الشهيدة مايا بشير الجميّل.