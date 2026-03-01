تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس السابق
العماد ميشال سليمان
، الأحد، إنَّ "عدم دخول
حزب الله
في معمعة الإسناد ومهما كانت دوافعه، لا يُعدّ فقط بداية الطريق لانخراطه في مسار
سيادة الدولة
عبر تنفيذ قرارها وإرادة شريحة واسعة من المواطنين، بل ينسجم أيضاً مع مشاعر اللبنانيين الذين تربطهم علاقة اخوة مع دول
الخليج العربي
وحرصاً على سلامة الللبنانيين المقيمين".
وذكر سليمان أنَّ "
دول الخليج
تحتضن أعداداً كبيرة من اللبنانيين الذين يسهمون بدور أساسي في دعم
الاقتصاد الوطني
من خلال أعمالهم وتحويلاتهم".
وتابع: "كذلك، فإنّ تجنّب الانخراط في أي تصعيد يخفّف من احتمالات توتّر العلاقات أو تعريض مصالح اللبنانيين ومنشآت تلك الدول ومواطنيها لأي تداعيات غير مبرّرة، ويؤكّد في الوقت نفسه أولوية الاستقرار الداخلي وحماية المصلحة الوطنية بعيداً عن منطق الحقد أو الانتقام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
01/03/2026 15:15:14
01/03/2026 15:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
01/03/2026 15:15:14
01/03/2026 15:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
01/03/2026 15:15:14
01/03/2026 15:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
01/03/2026 15:15:14
01/03/2026 15:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد ميشال سليمان
الاقتصاد الوطني
الخليج العربي
العماد ميشال
سيادة الدولة
ميشال سليم
دول الخليج
تابع
قد يعجبك أيضاً
شيخ العقل يدين الاعتداءات على الدول المسالمة ويدعو إلى الحوار والسلام
Lebanon 24
شيخ العقل يدين الاعتداءات على الدول المسالمة ويدعو إلى الحوار والسلام
08:08 | 2026-03-01
01/03/2026 08:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير... وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
إشكال كبير... وجريح حالته حرجة
08:03 | 2026-03-01
01/03/2026 08:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر: هذا ما بحثه برّي مع "حزب الله"
Lebanon 24
مصادر: هذا ما بحثه برّي مع "حزب الله"
07:57 | 2026-03-01
01/03/2026 07:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سليمان: لا أحد يربح في الحرب ربحاً كاملًا
Lebanon 24
الرئيس سليمان: لا أحد يربح في الحرب ربحاً كاملًا
07:33 | 2026-03-01
01/03/2026 07:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:08 | 2026-03-01
شيخ العقل يدين الاعتداءات على الدول المسالمة ويدعو إلى الحوار والسلام
08:03 | 2026-03-01
إشكال كبير... وجريح حالته حرجة
07:57 | 2026-03-01
مصادر: هذا ما بحثه برّي مع "حزب الله"
07:39 | 2026-03-01
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:33 | 2026-03-01
الرئيس سليمان: لا أحد يربح في الحرب ربحاً كاملًا
07:25 | 2026-03-01
الرئيس عون أكّد للملك عبدالله الثاني تضامن لبنان مع الأردن
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 15:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 15:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 15:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24