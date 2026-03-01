سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين

قال الرئيس السابق ، الأحد، إنَّ "عدم دخول في معمعة الإسناد ومهما كانت دوافعه، لا يُعدّ فقط بداية الطريق لانخراطه في مسار عبر تنفيذ قرارها وإرادة شريحة واسعة من المواطنين، بل ينسجم أيضاً مع مشاعر اللبنانيين الذين تربطهم علاقة اخوة مع دول وحرصاً على سلامة الللبنانيين المقيمين".

وذكر سليمان أنَّ " تحتضن أعداداً كبيرة من اللبنانيين الذين يسهمون بدور أساسي في دعم من خلال أعمالهم وتحويلاتهم".





وتابع: "كذلك، فإنّ تجنّب الانخراط في أي تصعيد يخفّف من احتمالات توتّر العلاقات أو تعريض مصالح اللبنانيين ومنشآت تلك الدول ومواطنيها لأي تداعيات غير مبرّرة، ويؤكّد في الوقت نفسه أولوية الاستقرار الداخلي وحماية المصلحة الوطنية بعيداً عن منطق الحقد أو الانتقام".