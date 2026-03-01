تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين

Lebanon 24
01-03-2026 | 04:37
سليمان: عدم دخول حزب الله في معمعة الإسناد ينسجم مع مشاعر اللبنانيين
سليمان: عدم دخول حزب الله في معمعة الإسناد ينسجم مع مشاعر اللبنانيين photos 0
قال الرئيس السابق العماد ميشال سليمان، الأحد، إنَّ "عدم دخول حزب الله في معمعة الإسناد ومهما كانت دوافعه، لا يُعدّ فقط بداية الطريق لانخراطه في مسار سيادة الدولة عبر تنفيذ قرارها وإرادة شريحة واسعة من المواطنين، بل ينسجم أيضاً مع مشاعر اللبنانيين الذين تربطهم علاقة اخوة مع دول الخليج العربي وحرصاً على سلامة الللبنانيين المقيمين".
 
 
وذكر سليمان أنَّ "دول الخليج تحتضن أعداداً كبيرة من اللبنانيين الذين يسهمون بدور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال أعمالهم وتحويلاتهم".


وتابع: "كذلك، فإنّ تجنّب الانخراط في أي تصعيد يخفّف من احتمالات توتّر العلاقات أو تعريض مصالح اللبنانيين ومنشآت تلك الدول ومواطنيها لأي تداعيات غير مبرّرة، ويؤكّد في الوقت نفسه أولوية الاستقرار الداخلي وحماية المصلحة الوطنية بعيداً عن منطق الحقد أو الانتقام".
