قصفٌ ليليّ.. أكثر من 10 غارات تستهدف الضاحية

شنّ العدو ليل الخميس - الجمعة، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المعلومات أنّ عدد تجاوز العشرة، وقد طالت بشكل خاص منطقتي وحارة حريك.

وتأتي هذه الغارات إثر التحذير الذي أصدرهُ الجيش الإسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية، داعياً إياهم لمغادرة منازلهم فوراً.

وعلى الأثر، خرجت حشودٌ كبيرة من المواطنين باتجاه حيث بات غالبية في العراء.