تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ضابط إسرائيلي داخل لبنان.. صاروخ يستهدفه وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
05-03-2026
|
20:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مُتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
، أمس الخميس، أنَّ ضابطاً في "لواء
غفعاتي
" أصيب بجروح خطيرة، جراء قصف بالصواريخ المُضادة للدروع في
جنوب لبنان
.
وذكر المتحدث أنَّ مقاتلاً آخر في اللواء نفسه أصيب أيضاً بجروح متوسطة جرَّاء القصف.
وقالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة إن "مسلحي
حزب الله
أطلقوا أكثر من 10 صواريخ مُضادة للدروع على القوات
الإسرائيلية
"، مُشيرة إلى أنه يوم الأربعاء، أُصيب مقاتلان من
اللواء المدرع
401 بجروح متوسطة جراء نيران مضادة للدروع استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب
لبنان
"، وأضافت: "على الأثر، قد تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج، وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم إبلاغ عائلتيهما".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرق مبلغًا ضخمًا من داخل خزنة مطعم في البترون… وهذا ما حلّ به بعد ساعات معدودة فقط (صورة)
Lebanon 24
سرق مبلغًا ضخمًا من داخل خزنة مطعم في البترون… وهذا ما حلّ به بعد ساعات معدودة فقط (صورة)
06/03/2026 08:04:08
06/03/2026 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ما يقومُ به العدو الإسرائيلي في غزة والجنوب هو جريمة حرب والدولة اللبنانية تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان
Lebanon 24
الحريري: ما يقومُ به العدو الإسرائيلي في غزة والجنوب هو جريمة حرب والدولة اللبنانية تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان
06/03/2026 08:04:08
06/03/2026 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إيرانيّ لإسرائيل: هذا ما سنقوم به إذا استهدفتهم مقراتنا في لبنان
Lebanon 24
تهديد إيرانيّ لإسرائيل: هذا ما سنقوم به إذا استهدفتهم مقراتنا في لبنان
06/03/2026 08:04:08
06/03/2026 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في جنوب لبنان إثر استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في جنوب لبنان إثر استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع
06/03/2026 08:04:08
06/03/2026 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت
اللواء المدرع
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
حزب الله
باسم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
سليمان حيا العاملين في المطار
Lebanon 24
سليمان حيا العاملين في المطار
00:28 | 2026-03-06
06/03/2026 12:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لا وقف للعملية الإسرائيلية
Lebanon 24
لا وقف للعملية الإسرائيلية
23:12 | 2026-03-05
05/03/2026 11:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان
Lebanon 24
توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان
23:10 | 2026-03-05
05/03/2026 11:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تُطمئن لبنان.. ماكرون: فليوقف "حزب الله" النار لإلزام إسرائيل بعدم التوسع
Lebanon 24
سوريا تُطمئن لبنان.. ماكرون: فليوقف "حزب الله" النار لإلزام إسرائيل بعدم التوسع
23:06 | 2026-03-05
05/03/2026 11:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بين التفكيك العسكري والانفكاك عن إيران: "حزب الله" ينتحر مرتين
Lebanon 24
بين التفكيك العسكري والانفكاك عن إيران: "حزب الله" ينتحر مرتين
22:56 | 2026-03-05
05/03/2026 10:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:28 | 2026-03-06
سليمان حيا العاملين في المطار
23:12 | 2026-03-05
لا وقف للعملية الإسرائيلية
23:10 | 2026-03-05
توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان
23:06 | 2026-03-05
سوريا تُطمئن لبنان.. ماكرون: فليوقف "حزب الله" النار لإلزام إسرائيل بعدم التوسع
22:56 | 2026-03-05
بين التفكيك العسكري والانفكاك عن إيران: "حزب الله" ينتحر مرتين
22:50 | 2026-03-05
الأنظار إلى المرفأ والمطار: نزوح بلا ملاجئ وخطط طوارئ غائبة
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
06/03/2026 08:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24