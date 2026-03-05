ضابط إسرائيلي داخل لبنان.. صاروخ يستهدفه وهذا ما حلّ به

أعلن مُتحدث باسم الجيش ، أمس الخميس، أنَّ ضابطاً في "لواء " أصيب بجروح خطيرة، جراء قصف بالصواريخ المُضادة للدروع في .



وذكر المتحدث أنَّ مقاتلاً آخر في اللواء نفسه أصيب أيضاً بجروح متوسطة جرَّاء القصف.





وقالت صحيفة " " الإسرائيليّة إن "مسلحي أطلقوا أكثر من 10 صواريخ مُضادة للدروع على القوات "، مُشيرة إلى أنه يوم الأربعاء، أُصيب مقاتلان من 401 بجروح متوسطة جراء نيران مضادة للدروع استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب "، وأضافت: "على الأثر، قد تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج، وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم إبلاغ عائلتيهما".