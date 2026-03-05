تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضابط إسرائيلي داخل لبنان.. صاروخ يستهدفه وهذا ما حلّ به

Lebanon 24
05-03-2026 | 20:06
ضابط إسرائيلي داخل لبنان.. صاروخ يستهدفه وهذا ما حلّ به
أعلن مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنَّ ضابطاً في "لواء غفعاتي" أصيب بجروح خطيرة، جراء قصف بالصواريخ المُضادة للدروع في جنوب لبنان.
 
 
وذكر المتحدث أنَّ مقاتلاً آخر في اللواء نفسه أصيب أيضاً بجروح متوسطة جرَّاء القصف.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة إن "مسلحي حزب الله أطلقوا أكثر من 10 صواريخ مُضادة للدروع على القوات الإسرائيلية"، مُشيرة إلى أنه يوم الأربعاء، أُصيب مقاتلان من اللواء المدرع 401 بجروح متوسطة جراء نيران مضادة للدروع استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان"، وأضافت: "على الأثر، قد تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج، وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم إبلاغ عائلتيهما".

مواضيع ذات صلة
سرق مبلغًا ضخمًا من داخل خزنة مطعم في البترون… وهذا ما حلّ به بعد ساعات معدودة فقط (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 08:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: ما يقومُ به العدو الإسرائيلي في غزة والجنوب هو جريمة حرب والدولة اللبنانية تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 08:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديد إيرانيّ لإسرائيل: هذا ما سنقوم به إذا استهدفتهم مقراتنا في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 08:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في جنوب لبنان إثر استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 08:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24

