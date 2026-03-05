عملية لـحزب الله.. موقع إسرائيلي يتعرض للقصف

أعلن " "، فجر الجمعة، استهداف موقع المالكية بصلية صاروخية.



وذكر الحزب أنَّ هذا الاستهداف جاء رداً على العدوان الإسرائيلي الذي يطال عشرات المدن والبلدات ، بما فيها ضاحية الجنوبيّة.