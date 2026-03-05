تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ضباط إيرانيون يغادرون لبنان.. إقرأوا ما أعلنه تقريرٌ أميركيّ
Lebanon 24
05-03-2026
|
21:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع "آكسيوس" الأميركي عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين قولهما إن عشرات من ضباط الحرس الثوري
الإيراني
فروا من
بيروت
خلال الـ48 ساعة الماضية خوفاً من استهدافهم.
ويقول التقرير إن الضباط الإيرانيين كانوا في الغالب أعضاء في فيلق
القدس
الإيراني، ويعملون كمستشارين عسكريين لـ"
حزب الله
"، ولهم تأثير كبير على عمليات الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء الخبراء كان يعمل انطلاقاً من السفارة
الإيرانية
في بيروت.
ويلفت التقرير إلى أن فرقة صغيرة من الحرس الثوري بقيت للحفاظ على وجود فيلق "القدس" والتنسيق مع "حزب الله"، ناقلاً عن مسؤول دفاعي إسرائيلي قوله: "نتوقع أن يستمر نزوح الحرس الثوري الإيراني من
لبنان
خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويقول مسؤولون إسرائيليون إنَّ "دور الحرس الثوري الإيراني في التخطيط العسكري لحزب الله قد نما بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث قامت
إسرائيل
بقتل العديد من قادة الحزب الأكثر خبرة بشكل منهجي، مما ترك
طهران
لملء الفراغ".
وزعم مسؤول إسرائيلي أنَّ "صفوف حزب الله المتدهورة كانت مترددة في فتح جبهة جديدة مع إسرائيل، لكنها انضمت في نهاية المطاف إلى الحرب في الأول من آذار تحت ضغط قوي من
إيران
"، وتابع: "إن توجيهات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
للجيش
الإسرائيلي
كانت تتمثل في التركيز على إيران، فقد توسعت جبهة حزب الله بشكل كبير في الأيام الأخيرة".
وأضاف: "منذ بدء الحرب يوم السبت، قتلت إسرائيل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية في طهران، ونائبه في غارة جوية في بيروت. ويوم الثلاثاء، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً علنياً لممثلي النظام الإيراني الذين ما زالوا في لبنان، محذراً من أنه سيستهدفهم أينما وجدوا إذا لم يغادروا في غضون 24 ساعة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل ستنفد "صواريخ إيران"؟ إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
هل ستنفد "صواريخ إيران"؟ إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
06/03/2026 08:04:04
06/03/2026 08:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خامنئي.. كلام عن "الاستسلام والاغتيال"
Lebanon 24
إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خامنئي.. كلام عن "الاستسلام والاغتيال"
06/03/2026 08:04:04
06/03/2026 08:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سوريا وأحمد الشرع.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي
Lebanon 24
عن سوريا وأحمد الشرع.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي
06/03/2026 08:04:04
06/03/2026 08:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: على حاملي الجنسيتين الأميركية والإيرانية مغادرة إيران باستخدام جوازات سفر إيرانية
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: على حاملي الجنسيتين الأميركية والإيرانية مغادرة إيران باستخدام جوازات سفر إيرانية
06/03/2026 08:04:04
06/03/2026 08:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
نتنياهو
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
سليمان حيا العاملين في المطار
Lebanon 24
سليمان حيا العاملين في المطار
00:28 | 2026-03-06
06/03/2026 12:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لا وقف للعملية الإسرائيلية
Lebanon 24
لا وقف للعملية الإسرائيلية
23:12 | 2026-03-05
05/03/2026 11:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان
Lebanon 24
توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان
23:10 | 2026-03-05
05/03/2026 11:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تُطمئن لبنان.. ماكرون: فليوقف "حزب الله" النار لإلزام إسرائيل بعدم التوسع
Lebanon 24
سوريا تُطمئن لبنان.. ماكرون: فليوقف "حزب الله" النار لإلزام إسرائيل بعدم التوسع
23:06 | 2026-03-05
05/03/2026 11:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بين التفكيك العسكري والانفكاك عن إيران: "حزب الله" ينتحر مرتين
Lebanon 24
بين التفكيك العسكري والانفكاك عن إيران: "حزب الله" ينتحر مرتين
22:56 | 2026-03-05
05/03/2026 10:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
00:28 | 2026-03-06
سليمان حيا العاملين في المطار
23:12 | 2026-03-05
لا وقف للعملية الإسرائيلية
23:10 | 2026-03-05
توفّي ثم قيل إنه عاد إلى الحياة.. هذه حقيقة ما حصل مع الشاب بهاء فريوان
23:06 | 2026-03-05
سوريا تُطمئن لبنان.. ماكرون: فليوقف "حزب الله" النار لإلزام إسرائيل بعدم التوسع
22:56 | 2026-03-05
بين التفكيك العسكري والانفكاك عن إيران: "حزب الله" ينتحر مرتين
22:50 | 2026-03-05
الأنظار إلى المرفأ والمطار: نزوح بلا ملاجئ وخطط طوارئ غائبة
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 08:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 08:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
06/03/2026 08:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24