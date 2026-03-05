تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ضباط إيرانيون يغادرون لبنان.. إقرأوا ما أعلنه تقريرٌ أميركيّ

Lebanon 24
05-03-2026 | 21:01
ضباط إيرانيون يغادرون لبنان.. إقرأوا ما أعلنه تقريرٌ أميركيّ
نقل موقع "آكسيوس" الأميركي عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين قولهما إن عشرات من ضباط الحرس الثوري الإيراني فروا من بيروت خلال الـ48 ساعة الماضية خوفاً من استهدافهم.
 
 
ويقول التقرير إن الضباط الإيرانيين كانوا في الغالب أعضاء في فيلق القدس الإيراني، ويعملون كمستشارين عسكريين لـ"حزب الله"، ولهم تأثير كبير على عمليات الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء الخبراء كان يعمل انطلاقاً من السفارة الإيرانية في بيروت.


ويلفت التقرير إلى أن فرقة صغيرة من الحرس الثوري بقيت للحفاظ على وجود فيلق "القدس" والتنسيق مع "حزب الله"، ناقلاً عن مسؤول دفاعي إسرائيلي قوله: "نتوقع أن يستمر نزوح الحرس الثوري الإيراني من لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة".


ويقول مسؤولون إسرائيليون إنَّ "دور الحرس الثوري الإيراني في التخطيط العسكري لحزب الله قد نما بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث قامت إسرائيل بقتل العديد من قادة الحزب الأكثر خبرة بشكل منهجي، مما ترك طهران لملء الفراغ".


وزعم مسؤول إسرائيلي أنَّ "صفوف حزب الله المتدهورة كانت مترددة في فتح جبهة جديدة مع إسرائيل، لكنها انضمت في نهاية المطاف إلى الحرب في الأول من آذار تحت ضغط قوي من إيران"، وتابع: "إن توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي كانت تتمثل في التركيز على إيران، فقد توسعت جبهة حزب الله بشكل كبير في الأيام الأخيرة".


وأضاف: "منذ بدء الحرب يوم السبت، قتلت إسرائيل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية في طهران، ونائبه في غارة جوية في بيروت. ويوم الثلاثاء، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً علنياً لممثلي النظام الإيراني الذين ما زالوا في لبنان، محذراً من أنه سيستهدفهم أينما وجدوا إذا لم يغادروا في غضون 24 ساعة".

