لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
على البقاع.. غارات إسرائيلية جديدة
Lebanon 24
05-03-2026
|
21:24
photos
استهدف
الطيران الإسرائيلي
، فجر الجمعة، محيط
بعلبك
في
البقاع
.
وذكرت المعلومات أن القصف طال منطقة دورس البقاعية، فيما قالت مصادر ميدانية أن الضربات
الإسرائيلية
جاءت في سلسلة غارات.
