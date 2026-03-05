بـالصواريخ والقذائف.. هجمات لـحزب الله وهذا ما استهدفته

أعلن " "، فجر الجمعة، استهداف مواقع وتجمعات الجيش في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.



كذلك، ذكر الحزب أن القصف طال أيضاً بوابة كفركلا والموقع الإسرائيلي المُستحدث في بلدة مركبا داخل الأراضي بالإضافة إلى موقع رويسات في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.



أيضاً، تحدث الحزب عن هجمات بصليات صاروخية وقذائف مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات إسرائيلية في المطلة، ، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية - الفلسطينيّة.

"الحزب" أعلن أيضاً أنه استهدف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية، مشيراً إلى أنه قصف أيضاً ثكنة يوآف في السوري المُحتلّ بالصواريخ.





