Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بـ"الصواريخ والقذائف".. هجمات لـ"حزب الله" وهذا ما استهدفته

Lebanon 24
05-03-2026 | 21:57
بـالصواريخ والقذائف.. هجمات لـحزب الله وهذا ما استهدفته
بـالصواريخ والقذائف.. هجمات لـحزب الله وهذا ما استهدفته photos 0
أعلن "حزب الله"، فجر الجمعة، استهداف مواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة الخيام بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.
 

كذلك، ذكر الحزب أن القصف طال أيضاً بوابة كفركلا والموقع الإسرائيلي المُستحدث في بلدة مركبا داخل الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.
 

أيضاً، تحدث الحزب عن هجمات بصليات صاروخية وقذائف مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات إسرائيلية في المطلة، المنارة، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية - الفلسطينيّة. 
 
 
"الحزب" أعلن أيضاً أنه استهدف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية، مشيراً إلى أنه قصف أيضاً ثكنة يوآف في الجولان السوري المُحتلّ بالصواريخ.
 
 
 
 
 
 


