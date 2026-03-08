تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
08-03-2026 | 05:00
A-
A+
التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل
التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بلغ التصعيد بين لبنان وإسرائيل مستوى غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، في ظل ليلة وُصفت بأنها من الأصعب منذ اندلاع المواجهة الحالية. فقد شهد جنوب لبنان موجة غارات كثيفة ومتواصلة، استهدفت عدداً من القرى والبلدات الحدودية، وامتدت في بعض الأحيان إلى عمق أكبر نسبياً مقارنة بالأيام الماضية.

في المقابل، صعّد حزب الله عملياته العسكرية بشكل لافت، مستخدماً كثافة نارية بدت مدروسة ومنظمة، ما أعطى انطباعاً بأن ما جرى أمس قد يكون من أكبر مستويات إطلاق النار منذ ما قبل حرب الستة والستين يوماً.

هذا التبادل العنيف للنيران لا يأتي في فراغ. فالمؤشرات الميدانية خلال الايام الماضية أظهرت أن حزب الله لم يتعرض لحالة تعثر كبيرة، بل بدا أنه يتكيف بسرعة مع تطورات المعركة ويعيد تنظيم أساليبه القتالية بوتيرة سريعة. هذا الأمر يجعل فكرة كسره عسكرياً خلال فترة قصيرة أمراً شديد الصعوبة. وفي مثل هذه الظروف، قد تجد إسرائيل نفسها أمام خيار التصعيد أكثر، في محاولة لفرض معادلة جديدة أو رفع كلفة المواجهة إلى مستويات أعلى.

في الداخل اللبناني، تبدو بيئة حزب الله قد استوعبت إلى حد كبير الصدمة الأولى المرتبطة بتهجير الضاحية الجنوبية لبيروت. صحيح أن الكارثة الإنسانية الناتجة عن النزوح لا تزال مستمرة، وأن آلاف العائلات تعيش ظروفاً قاسية، لكن الرهان الإسرائيلي على إحداث حالة ترويع تؤدي إلى نتائج سياسية واضحة لم يتحقق حتى الآن بالشكل الذي كان متوقعاً. ومع تراجع تأثير الصدمة الأولى، قد تتجه إسرائيل إلى البحث عن مستويات ضغط جديدة على هذه البيئة، في محاولة لإعادة إنتاج عامل الخوف. وليس تكرار التهديدات الإسرائيلية للضاحية أمس سوى مؤشر على هذا الاتجاه.
في الوقت نفسه، لا يمكن فصل ما يجري على الجبهة اللبنانية عن التطورات الأوسع في المنطقة. فالتصعيد المتوازي بين إسرائيل وإيران أخذ منحى أكثر خطورة مع استهداف منشآت نفطية حساسة، الأمر الذي يفتح الباب أمام ردود مماثلة قد تطال منشآت داخل إسرائيل، وربما تمتد إلى دول الخليج. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يوسع دائرة المواجهة بشكل كبير، ويضع المنطقة بأكملها أمام احتمالات خراب اقتصادي وأمني واسع.

في العمق، يبدو أن جميع الأطراف ترغب في تسريع نهاية الحرب ودفع الخصم إلى التراجع. لكن الوقائع الميدانية تشير إلى مسار مختلف. فبدلاً من الحسم السريع، تتجه المعركة نحو استنزاف متبادل، حيث يتزايد الضغط على الجميع تدريجياً. ومع مرور الوقت، قد يصبح إنهاك الأطراف أسرع من قدرتها على تحقيق انتصار واضح، ما يجعل نهاية هذه المواجهة أكثر تعقيداً وغموضاً.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نقابة المحامين في طرابلس: انهيار المبنى هو نتيجة حتمية لمسار طويل من الإهمال
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله العراقي": يجب الاستعداد لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام للشعب الإيراني: كابوسكم الطويل يقترب من نهايته والمساعدة في الطريق
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا وسط تعثر المسار الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الجبهة

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:21 | 2026-03-08
Lebanon24
07:18 | 2026-03-08
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:13 | 2026-03-08
Lebanon24
07:10 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24