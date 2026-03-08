التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل

بلغ التصعيد بين وإسرائيل مستوى غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، في ظل ليلة وُصفت بأنها من الأصعب منذ اندلاع المواجهة الحالية. فقد شهد موجة غارات كثيفة ومتواصلة، استهدفت عدداً من القرى والبلدات الحدودية، وامتدت في بعض الأحيان إلى عمق أكبر نسبياً مقارنة بالأيام الماضية.



في المقابل، صعّد عملياته العسكرية بشكل لافت، مستخدماً كثافة نارية بدت مدروسة ومنظمة، ما أعطى انطباعاً بأن ما جرى أمس قد يكون من أكبر مستويات إطلاق النار منذ ما قبل حرب الستة والستين يوماً.



هذا التبادل العنيف للنيران لا يأتي في فراغ. فالمؤشرات الميدانية خلال الايام الماضية أظهرت أن حزب الله لم يتعرض لحالة تعثر كبيرة، بل بدا أنه يتكيف بسرعة مع تطورات المعركة ويعيد تنظيم أساليبه القتالية بوتيرة سريعة. هذا الأمر يجعل فكرة كسره عسكرياً خلال فترة قصيرة أمراً شديد الصعوبة. وفي مثل هذه الظروف، قد تجد نفسها أمام خيار التصعيد أكثر، في محاولة لفرض معادلة جديدة أو رفع كلفة المواجهة إلى مستويات أعلى.



في الداخل اللبناني، تبدو بيئة حزب الله قد استوعبت إلى حد كبير الصدمة الأولى المرتبطة بتهجير الضاحية الجنوبية لبيروت. صحيح أن الكارثة الإنسانية الناتجة عن النزوح لا تزال مستمرة، وأن آلاف العائلات تعيش ظروفاً قاسية، لكن الرهان على إحداث حالة ترويع تؤدي إلى نتائج سياسية واضحة لم يتحقق حتى الآن بالشكل الذي كان متوقعاً. ومع تراجع تأثير الصدمة الأولى، قد تتجه إسرائيل إلى البحث عن مستويات ضغط جديدة على هذه البيئة، في محاولة لإعادة إنتاج عامل الخوف. وليس تكرار التهديدات للضاحية أمس سوى مؤشر على هذا الاتجاه.

في الوقت نفسه، لا يمكن فصل ما يجري على عن التطورات الأوسع في المنطقة. فالتصعيد المتوازي بين إسرائيل وإيران أخذ منحى أكثر خطورة مع استهداف منشآت نفطية حساسة، الأمر الذي يفتح الباب أمام ردود مماثلة قد تطال منشآت داخل إسرائيل، وربما تمتد إلى دول . مثل هذا السيناريو من شأنه أن يوسع دائرة المواجهة بشكل كبير، ويضع المنطقة بأكملها أمام احتمالات خراب اقتصادي وأمني واسع.



في العمق، يبدو أن جميع الأطراف ترغب في تسريع نهاية الحرب ودفع الخصم إلى التراجع. لكن الوقائع الميدانية تشير إلى مسار مختلف. فبدلاً من الحسم السريع، تتجه المعركة نحو استنزاف متبادل، حيث يتزايد الضغط على الجميع تدريجياً. ومع مرور الوقت، قد يصبح إنهاك الأطراف أسرع من قدرتها على تحقيق انتصار واضح، ما يجعل نهاية هذه المواجهة أكثر تعقيداً وغموضاً.

