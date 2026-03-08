تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطرٌ في أماكن تمّ قصفها.. القنابل تهددكم!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-03-2026 | 04:45
A-
A+
خطرٌ في أماكن تمّ قصفها.. القنابل تهددكم!
خطرٌ في أماكن تمّ قصفها.. القنابل تهددكم! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع حصول غاراتٍ إسرائيلية في مناطق مكتظة بالسكان، يندفع المواطنون مباشرة إلى مكان القصف حيث يتجمهرون أمام سيارات الإسعاف وفي محيط الضربات.
 
 المسألة هذه تُعتبر خطيرة لسبب أساسي وهو أن الطيران المسير الإسرائيلي قد يستهدف المكان الذي قصفه مُجدداً، ما قد يوقع عدداً من الشهداء والجرحى، وفق ما قال مصدر طبي لـ"لبنان24".
 

ومثلاً، فإنه خلال الغارة على مدينة صيدا حيث تم استهداف مركز الجماعة الإسلامية الثلاثاء الماضي، تجمع مواطنون في محيط الضربة، لكن وجود طائرة مسيرة فوق المكان أثار حالة من الهلع في صفوف الشبان، ما دفعهم إلى الهروب فوراً قبل العودة مُجدداً.
 

السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو: ما الذي يجب فعله خلال حصول أي غارة؟ هنا، يجيب المصدر الطبي بالقول: "في حال كنتم قريبين من أي مكان تم استهدافه، أول شيء يجب فعله هو إخلاء النقطة المستهدفة وعدم الاقتراب منها نظراً لإمكانية وجود قنابل غير منفجرة. أيضاً، في حال حصول غارة، يجب وضع كمامة أو منشفة على الوجه لتقليل تنشق الغازات المنبعثة من المكان بعد الضربة، خصوصاً أن الصواريخ التي يمكن أن تكون مستخدمة مُحمّلة بالغازات المؤذية".


وبحسب المصدر، فإنَّ تجمهر المواطنين في مكان الاستهداف قد يعرقل مهمات فرق الإسعاف والإطفاء، الأمر الذي يتطلبُ إفساحاً للمجال أمام الفرق الطبية لتقوم بعملها بشكلٍ سلس وسريع.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صور من أماكن القصف في الجنوب.. شاهدوها
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. تهديد بقصف مبنى في الليلكي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: القصف الإسرائيلي يهدد سلامة مئات التلاميذ
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إخلاء نقطة المصنع الحدودية بعد ورود إتصال يُهدد بقصفها وحالة من الفوضى تعم المكان
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مركز الجماعة الإسلامية

الجماعة الإسلامية

الإسرائيلي

الإسلام

الشهداء

لبنان24

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:21 | 2026-03-08
Lebanon24
07:18 | 2026-03-08
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:13 | 2026-03-08
Lebanon24
07:10 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24