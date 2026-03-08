تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان "مسرح رئيسيّ للصراع".. إليكم آخر تقرير إسرائيلي

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-03-2026 | 05:30
A-
A+
لبنان مسرح رئيسيّ للصراع.. إليكم آخر تقرير إسرائيلي
لبنان مسرح رئيسيّ للصراع.. إليكم آخر تقرير إسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن  الصراع القائم في الشرق الأوسط إثر الحرب التي تشهدها إيران.
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، يقولُ إنَّ "إطلاق حزب الله للصواريخ على الأراضي الإسرائيلية - وهو الأول منذ وقف إطلاق النار عام 2024 - ليس مجرد مناوشة حدودية، فانهيار الهدنة اللبنانية، وتفعيل الجبهة الشمالية، وتوسيع الضربات الإسرائيلية حول بيروت وجنوب لبنان، كلها مؤشرات على تصعيد استراتيجي خطير، يُعيد صياغة قواعد الاشتباك".


وذكر التقرير أنَّ "دخول حزب الله في المعركة يؤكد أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد دخلت مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر، مما ينذر بنشوب صراع معقد ومتعدد الساحات في كل أنحاء الشرق الأوسط"، وأضاف: "سرعان ما تحول الرد الإيراني المركز إلى حملة هجومية منسقة، إذ تمَّ حشد مقاتلي حزب الله، بينما تصاعدت التهديدات في الخليج العربي، وشُنّت ضربات صاروخية غير مسبوقة استهدفت قاعدة بريطانية وقوات إيطالية في قبرص لأول مرة".


ورأى التقرير أنَّ "طهران تهدف إلى فرض ضغط متعدد الجبهات، وتقويض قدرة إسرائيل على الردع، وإجبار واشنطن على مواجهة معضلة حادة - الردع عن بعد أو التدخل المباشر الأعمق - مما قد يؤدي إلى جر روسيا والصين إلى الصراع".


وتابع: "على عكس الصدامات السابقة، يتجاوز تصعيد إيران التوترات الحدودية، مستهدفاً شرايين الطاقة والتجارة العالمية. في الواقع، يرزحُ النظام الإيراني تحت وطأة منطق الانتحار الخطير، حيث لم يعد لديه ما يخسره، فيرى أن المواجهة الشاملة ضرورة حتمية".


واعتبر التقرير أن "حرباً متعددة الجبهات تُنذر باندلاع اشتباكاتٍ واسعة النطاق في الشرق الأوسط، حيث يُصبح لبنان مسرحاً رئيسياً للصراع، والخليج العربي بؤرةً للتوتر، فيما تُجبر القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا) على الانحياز إلى جانبٍ مُعادٍ لأميركا أو التوسط".


وتابع: "بالنسبة لإسرائيل، فإن التداعيات خطيرة، إلا أن هذا التصعيد الإقليمي يعزز قوتها النسبية. تختبر الحملة الحالية الصمود الوطني، والتفوق العسكري، وقوة الشعب، وتثبت إسرائيل قدرتها على إدارة جبهات متعددة ومعقدة في آنٍ واحد".


وأضاف: "إن توسيع حزب الله لقصفه على شمال  إسرائيل إلى جانب تفعيل جماعات إضافية في المنطقة ناهيك عن التوترات في الخليج، كلها عوامل تخلق ساحة معركة متعددة الأبعاد حيث تعمل إسرائيل فيها انطلاقاً من القوة والخبرة والميزة الاستخباراتية والعملياتية الواضحة".


وأضاف: "أيضاً، تؤدي الاضطرابات في طرق الطاقة أو التجارة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الدفاع وضغوط اقتصادية داخلية، إلا أنها تُبرز في الوقت نفسه مركزية إسرائيل في البنية الإقليمية وقدرتها على العمل تحت الضغط. اليوم، تقف إسرائيل كدولة قوية - تتمتع بقدرة استجابة سريعة، ودعم أميركي قوي، وشراكات دولية رئيسية - مما يمنحها تفوقاً حاسماً ضدَّ النظام الإيراني اليائس والمُتصاعد".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا مقطع من "باب الحارة 2026".. "أبو شهاب" و "أبو عصام" على مسرح واحد
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:21 | 2026-03-08
Lebanon24
07:18 | 2026-03-08
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:13 | 2026-03-08
Lebanon24
07:10 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24