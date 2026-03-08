لبنان "مسرح رئيسيّ للصراع".. إليكم آخر تقرير إسرائيلي

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الصراع القائم في إثر الحرب التي تشهدها .



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، يقولُ إنَّ "إطلاق للصواريخ على الأراضي الإسرائيلية - وهو الأول منذ وقف إطلاق النار عام 2024 - ليس مجرد مناوشة حدودية، فانهيار الهدنة ، وتفعيل الجبهة الشمالية، وتوسيع الضربات الإسرائيلية حول وجنوب ، كلها مؤشرات على تصعيد استراتيجي خطير، يُعيد صياغة قواعد الاشتباك".





وذكر التقرير أنَّ "دخول حزب الله في المعركة يؤكد أن المواجهة بين وإسرائيل وإيران قد دخلت مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر، مما ينذر بنشوب صراع معقد ومتعدد الساحات في كل أنحاء الشرق الأوسط"، وأضاف: "سرعان ما تحول الرد الإيراني المركز إلى حملة هجومية منسقة، إذ تمَّ حشد مقاتلي حزب الله، بينما تصاعدت التهديدات في الخليج العربي، وشُنّت ضربات صاروخية غير مسبوقة استهدفت قاعدة بريطانية وقوات إيطالية في قبرص لأول مرة".





ورأى التقرير أنَّ "طهران تهدف إلى فرض ضغط متعدد الجبهات، وتقويض قدرة على الردع، وإجبار واشنطن على مواجهة معضلة حادة - الردع عن بعد أو التدخل المباشر الأعمق - مما قد يؤدي إلى جر والصين إلى الصراع".





وتابع: "على عكس الصدامات السابقة، يتجاوز تصعيد إيران التوترات الحدودية، مستهدفاً شرايين الطاقة والتجارة العالمية. في الواقع، يرزحُ النظام الإيراني تحت وطأة منطق الانتحار الخطير، حيث لم يعد لديه ما يخسره، فيرى أن المواجهة الشاملة ضرورة حتمية".





واعتبر التقرير أن "حرباً متعددة الجبهات تُنذر باندلاع اشتباكاتٍ واسعة النطاق في الشرق الأوسط، حيث يُصبح لبنان مسرحاً رئيسياً للصراع، والخليج العربي بؤرةً للتوتر، فيما تُجبر القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا) على الانحياز إلى جانبٍ مُعادٍ لأميركا أو التوسط".





وتابع: "بالنسبة لإسرائيل، فإن التداعيات خطيرة، إلا أن هذا التصعيد الإقليمي يعزز قوتها النسبية. تختبر الحملة الحالية الصمود الوطني، والتفوق العسكري، وقوة الشعب، وتثبت إسرائيل قدرتها على إدارة جبهات متعددة ومعقدة في آنٍ واحد".





وأضاف: "إن توسيع حزب الله لقصفه على شمال إسرائيل إلى جانب تفعيل جماعات إضافية في المنطقة ناهيك عن التوترات في الخليج، كلها عوامل تخلق ساحة معركة متعددة الأبعاد حيث تعمل إسرائيل فيها انطلاقاً من القوة والخبرة والميزة الاستخباراتية والعملياتية الواضحة".





وأضاف: "أيضاً، تؤدي الاضطرابات في طرق الطاقة أو التجارة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الدفاع وضغوط اقتصادية داخلية، إلا أنها تُبرز في الوقت نفسه مركزية إسرائيل في البنية الإقليمية وقدرتها على العمل تحت الضغط. اليوم، تقف إسرائيل كدولة قوية - تتمتع بقدرة استجابة سريعة، ودعم أميركي قوي، وشراكات دولية رئيسية - مما يمنحها تفوقاً حاسماً ضدَّ النظام الإيراني اليائس والمُتصاعد".