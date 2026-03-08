الراعي: القلبُ يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها

ترأس البطريرك الماروني قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان الياس نصار وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور قنصل موريتانيا إيلي نصار، الأمينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام البستاني، وفد من بلدة عين ابل، وحشد من الفعاليات والمؤمنين.







بعد الإنجيل المقدس ألقى البطريرك عظة بعنوان: "أحد الإبن الضال" قال فيها: "يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا، والقلب يعتصر على ضحايا الحرب الدائرة بين وإسرائيل وعلى الدمار في البيوت والمؤسسات والبنى التحتية في وضاحية الجنوبية، وقضاء بعلبك".

وأضاف: "إنّا نصلّي من أجل إيقاف هذه الحرب وسائر الحروب واستبدالها بالمفاوضات ووقف النار والحوار والعمل الديبلوماسي. نصلّي من صميم قلوبنا من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم، فالسلام عطية ثمينة من الله. وأوجّه تحيّة خاصّة إلى وفد بلدة عين إبل الجنوبية العزيزة، ونؤكّد لهم قربنا منهم وتضامننا معهم في مأساتهم وقلقهم على المصير، لكنّنا نجدّد معهم إيماننا بالله وبأمّنا مريم العذراء والقديس شربل وسائر قدّيسينا".





