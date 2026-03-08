تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الراعي: القلبُ يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها
Lebanon 24
08-03-2026
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان الياس نصار وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور قنصل
جمهورية
موريتانيا إيلي نصار، الأمينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام البستاني، وفد من بلدة عين ابل، وحشد من الفعاليات والمؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس ألقى البطريرك
الراعي
عظة بعنوان: "أحد الإبن الضال" قال فيها: "يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا، والقلب يعتصر على ضحايا الحرب الدائرة بين
حزب الله
وإسرائيل وعلى الدمار في البيوت والمؤسسات والبنى التحتية في
جنوب لبنان
وضاحية
بيروت
الجنوبية، وقضاء بعلبك".
وأضاف: "إنّا نصلّي من أجل إيقاف هذه الحرب وسائر الحروب واستبدالها بالمفاوضات ووقف النار والحوار والعمل الديبلوماسي. نصلّي من صميم قلوبنا من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم، فالسلام عطية ثمينة من الله. وأوجّه تحيّة خاصّة إلى وفد بلدة عين إبل الجنوبية العزيزة، ونؤكّد لهم قربنا منهم وتضامننا معهم في مأساتهم وقلقهم على المصير، لكنّنا نجدّد معهم إيماننا بالله وبأمّنا مريم العذراء والقديس شربل وسائر قدّيسينا".
