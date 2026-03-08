تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي: القلبُ يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها

Lebanon 24
08-03-2026 | 05:35
A-
A+
الراعي: القلبُ يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها
الراعي: القلبُ يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان الياس نصار وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور قنصل جمهورية موريتانيا إيلي نصار، الأمينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام البستاني، وفد من بلدة عين ابل، وحشد من الفعاليات والمؤمنين. 



بعد الإنجيل المقدس ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان: "أحد الإبن الضال" قال فيها: "يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا، والقلب يعتصر على ضحايا الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل وعلى الدمار في البيوت والمؤسسات والبنى التحتية في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، وقضاء بعلبك".
 
 
وأضاف: "إنّا نصلّي من أجل إيقاف هذه الحرب وسائر الحروب واستبدالها بالمفاوضات ووقف النار والحوار والعمل الديبلوماسي. نصلّي من صميم قلوبنا من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم، فالسلام عطية ثمينة من الله. وأوجّه تحيّة خاصّة إلى وفد بلدة عين إبل الجنوبية العزيزة، ونؤكّد لهم قربنا منهم وتضامننا معهم في مأساتهم وقلقهم على المصير، لكنّنا نجدّد معهم إيماننا بالله وبأمّنا مريم العذراء والقديس شربل وسائر قدّيسينا".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يصلي من أجل ضحايا الاحتجاجات في إيران وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نصلي من أجل لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية ومساحة رجاء ونصلي للمسؤولين لكي يقودهم الضمير لما فيه خير الانسان والوطن
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لنصلّي الى الله لكي يوقف كل نزيف في حياتنا نزيف اليأس والخوف والانقسام ولنصلّي لوطننا كي يلمسه ربنا بيده الشافية ويزرع في قلوب ابنائه ايمانا حيّاً يقود الى شفاء حقيقي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عون واللبنانية الاولى شاركا في قداس عيد مار مارون.. الراعي: نصلي من أجل لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:21 | 2026-03-08
Lebanon24
07:18 | 2026-03-08
Lebanon24
07:17 | 2026-03-08
Lebanon24
07:13 | 2026-03-08
Lebanon24
07:10 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24