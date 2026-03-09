معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟

نشرت وكالة "آكسيوس" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إن يُطالب بإجراء مُحادثات سلام مباشرة مع لإنهاء القتال.



ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ الحكومة اقترحت إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من خلال إدارة الرئيس الأميركي ، بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام، وذلك وفقاً لخمسة مصادر مطلعة على الأمر.





المصادر عينها قالت إنَّ "ردود الفعل الأميركية والإسرائيلية كانت باردة ومتسمة بالشك العميق"، فيما يقول التقرير إنَّ "الحكومة اللبنانية تشعر بقلقٍ بالغ من أن الحرب المتجددة، التي أشعلها قرار بإطلاق صواريخ على إسرائيل، ستدمر البلاد".





اضاف التقرير أن "الجيش اللبناني رفض حتى الآن، اتخاذ أيّ إجراء ذي مغزى ضد الجماعة المسلحة المدعومة من "، وأضاف: "مع عدم اهتمام بالوساطة، وإصرار إسرائيل على استغلال اللحظة لتفكيك حزب الله، يبدو أن التصعيد الشامل باتَ مُرجحاً بشكل متزايد".





ودخل "حزب الله" القتال في اليوم الثاني من الحرب الأميركية - ضد إيران، حيث أطلق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وكثف هجماته في الأيام التي تلت ذلك.





وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة النطاق - بما في ذلك في - وتوغلات برية في جنوب لبنان، مما وسع نطاق وجودها العسكري في البلاد. ومنذ ذلك الحين، انخرط حزب الله في حرب عصابات مع القوات الإسرائيلية على الأرض، وفق "آكسيوس".





إلى ذلك، نزح أكثر من 600 ألف مدني لبناني من جنوب بيروت، فيما أُخليت ضاحية بيروت الجنوبية، التي تُعتبر معقلاً لحزب الله، تقريباً بعد تحذير الجيش من غارات وشيكة.





وفي الأسبوع الماضي، تواصلت الحكومة اللبنانية مع توم باراك - السفير الأميركي لدى تركيا - وطلبت منه التوسط مع إسرائيل، وفقاً لمسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي وثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالموضوع، بحسب ما ذكر تقرير "آكسيوس".





وقال المسؤول الإسرائيلي إن الحكومة اللبنانية زعمت أيضاً أن بعض أعضاء حزب الله كانوا منفتحين على التوصل إلى اتفاق.





وفي خطوة غير مسبوقة، اقترح لبنان إجراء محادثات مباشرة فورية مع إسرائيل على المستوى الوزاري في قبرص.





إلى ذلك، كان ردّ باراك صريحاً: "كفى هراءً بشأن نزع سلاح حزب الله، وإلا فلا جدوى من النقاش".





مع هذا، قال مصدر: "إذا لم يكن الأمر يتعلق بتحرك حقيقي بشأن أسلحة حزب الله، فلا فائدة من الكلام".





وتشير المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت التواصل بشكل قاطع، في إشارة إلى أن الوقت قد فات، بينما ينصب تركيز تل أبيب الآن على على "حزب الله".





في الوقت نفسه، يقول تقرير "آكسيوس" إنه "لا يوجد أي اهتمام من جانب إدارة بالتعامل مع لبنان"، بينما ذكر مسؤول أميركي سابق إنه "لا أحد في واشنطن يردّ على مُكالمات المسؤولين اللبنانيين".





من ناحيته، قال مصدر ثالث، وهو أيضاً مسؤول أميركي سابق: "تم تحذير الحكومة اللبنانية مراراً وتكراراً من أن هذا سيحدث إذا لم تتخذ إجراءً ضد حزب الله".