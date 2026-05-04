تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟

Lebanon 24
04-05-2026 | 08:07
A-
A+
للتعامل مع تهديد طائرات حزب الله... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟
للتعامل مع تهديد طائرات حزب الله... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن القناة 12 الإسرائيلية كشفت النقاب عما يدور في الغرف المغلقة لقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله والمزودة بتقنية الألياف الضوئية. 
 
وذكرت القناة أنه ردا على التهديد المتزايد لهذه الطائرات المسيرة، يعمل الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام على إدخال سلسلة من الحلول التكنولوجية المتقدمة عند الحدود الشمالية، بهدف تحقيق تفوق جوي حتى في مواجهة أصغر المسيرات.
 
ومن بين الأنظمة التي تخضع حاليا للاختبارات الميدانية، منظومة "Iron Drone Raider"، وهي منظومة تجمع بين رادار للإنذار المبكر وطائرات مسيرة اعتراضية ذاتية التشغيل.

وأوضحت القناة أنه عند تلقي إنذار عن تسلل طائرة مسيرة معادية، تنطلق الطائرة الاعتراضية وتتجه نحو الهدف بشكل مستقل، وعند نقطة الالتقاء تطلق المنظومة شبكة تلتقط الطائرة في الجو، ثم يفتح مظلة تنزلها بأمان إلى الأرض.

ويسهم هذا النظام في تقليص خطر انفجار الحمولة المتفجرة بشكل كبير، سواء قرب قوات الجيش أو داخل المناطق المأهولة بالسكان. (روسيا اليوم) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": اشتباكات عنيفة دارت فجرا بين حزب الله والقوات الٳسرائيلية داخل بلدة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات "حزب الله" تربك العدو الاسرائيلي جنوبا ونتنياهو يهدد بمواصلة العمل بقوة داخل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بين رهان "حزب الله" وتهدّيد إسرائيل: خيار وحيد لبنانيا
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تهدد "حزب الله": سنرد الصاع صاعين!
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأجهزة الأمنية

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:44 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:39 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-05-04
Lebanon24
11:59 | 2026-05-04
Lebanon24
11:44 | 2026-05-04
Lebanon24
11:39 | 2026-05-04
Lebanon24
11:32 | 2026-05-04
Lebanon24
11:29 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24