للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟

ذكر موقع " " أن القناة 12 كشفت النقاب عما يدور في الغرف المغلقة لقادة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع المسيرات التي يطلقها والمزودة بتقنية الألياف الضوئية.

وذكرت القناة أنه ردا على التهديد المتزايد لهذه الطائرات المسيرة، يعمل الجيش في هذه الأيام على إدخال سلسلة من الحلول التكنولوجية المتقدمة عند الحدود الشمالية، بهدف تحقيق تفوق جوي حتى في مواجهة أصغر المسيرات.

ومن بين الأنظمة التي تخضع حاليا للاختبارات الميدانية، منظومة "Iron Drone Raider"، وهي منظومة تجمع بين رادار للإنذار المبكر وطائرات مسيرة اعتراضية ذاتية التشغيل.



وأوضحت القناة أنه عند تلقي إنذار عن تسلل طائرة مسيرة معادية، تنطلق الطائرة الاعتراضية وتتجه نحو الهدف بشكل مستقل، وعند نقطة الالتقاء تطلق المنظومة شبكة تلتقط الطائرة في الجو، ثم يفتح مظلة تنزلها بأمان إلى الأرض.



ويسهم هذا النظام في تقليص خطر انفجار الحمولة المتفجرة بشكل كبير، سواء قرب قوات الجيش أو داخل المناطق المأهولة بالسكان. (روسيا اليوم)