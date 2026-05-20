تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"ملتقى بيروت": مخيم البيال حلّ موقت لا يجب أن يتحول إلى أمر واقع

Lebanon 24
20-05-2026 | 04:14
A-
A+
ملتقى بيروت: مخيم البيال حلّ موقت لا يجب أن يتحول إلى أمر واقع
ملتقى بيروت: مخيم البيال حلّ موقت لا يجب أن يتحول إلى أمر واقع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد"ملتقى بيروت" في بيان "موقفه المبدئي المتضامن مع أهلنا وأخوتنا النازحين من مدنهم وقراهم وبلداتهم الجنوبيّة، وضرورة تقديم كلّ أشكال العون والمؤازرة لهم في هذا الظرف المصيريّ الذي يواجهه لبنان كلّ لبنان، ويتحمّل تبعاته كلّ اللبنانيّين، صمودًا وصبرًا ودفاعًا عن الحق وأهله، في ظل حرب فرضت عليهم، في غفلة من وطنيّة غابت عند البعض فغلبت تبعيّتهم للخارج عليها، فجرّت الويلات التي نحاول أن نتعامل مع تبعاتها متضامنين ومتكافلين صونًا لوحدتنا الوطنيّة التي ليست محل مساومة ولا مغامرة". 
Advertisement

 واعتبر ان "بيروت التي فتحت قلبها لاستقبال كلّ نازح من أهلنا في الضاحية والجنوب والبقاع، لها حقّ لا يتهاون فيه أهلها، ولن يكون على حساب نمائها، وتنظيم اللجوء إليها، فمخيّم البيال المستحدث ليس قدرًا على الإطلاق، إنّه خطأ على شكل حلّ لمعضلة كادت أن تجرّ إلى كارثة اجتماعيّة وأمنيّة وأخلاقيّة". 

اضاف البيان:"نعم إنه حلّ موقّت وتحت مجهر فاعليات بيروت وهيئاتها وجمعيّات مجتمعها المدني، قبل أن يكون أيضًا  محلّ متابعة من قبل نوّابها ومجلس بلديّتها ومحافظها".

ورفض الملتقى أن" تتكرّر تجربة المناطق العشوائيّة التي نعاني من فرضها كأمر واقع بات من الصعب تغييره، وليست منطقة السان سيمون، وشاطىء الأوزاعي ببعيد من هذا الواقع الذي فرض عنوة، وسُكِتَ عنه حتى تفاقم، وبات قدرًا محتومًا". 

وتايع:"حذار.. ولا نقول ذلك ضدّ أحد ولا استهانة بالحقوق الإنسانيّة للنازحين، وكرامتهم التي نحترم ونُجلً، ولكن حذارِ من تباطؤ الجهات المعنيّة، بايجاد البدائل اللائقة، ريثما تكتب العودة إلى المدن والقرى والبلدات الجنوبيّة".

ودعا إلى" تعاون أهلنا النازحين مع الجهات الحكوميّة وتحديدًا مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة، التي تتولّى إدارة أزمة النزوح بتقبّل الحلول المتاحة إينما كانت وبأي منطقة من لبنان وجدت، المهم أن تتأمن لهم فيها احتياجاتهم الإنسانيّة الضروريّة، وعدم التمسّك بالبقاء في العراء تحت خيم تفتقر لأدنى المقومات".
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية بلجيكا بعد لقائه سلام: لا يجب أن تتحول بيروت إلى غزة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو العام: حلّ موقت لأزمة السجون أم تأجيل لانفجار أكبر؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الظلام الابدي" الاسرائيلي يحرق بيروت ويحصد مئات الشهداء والجرحى ولا حل ديبلوماسيا في الافق
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي شريفة: المجازر الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى دافع للوحدة لا للفتنة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون

النازحين

الأوزاعي

البقاع

بيروت

لبنان

العون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-05-20
Lebanon24
06:39 | 2026-05-20
Lebanon24
06:27 | 2026-05-20
Lebanon24
06:25 | 2026-05-20
Lebanon24
06:23 | 2026-05-20
Lebanon24
06:21 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24