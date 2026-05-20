"ملتقى بيروت": مخيم البيال حلّ موقت لا يجب أن يتحول إلى أمر واقع

Advertisement

أكد"ملتقى " في بيان "موقفه المبدئي المتضامن مع أهلنا وأخوتنا من مدنهم وقراهم وبلداتهم الجنوبيّة، وضرورة تقديم كلّ أشكال والمؤازرة لهم في هذا الظرف المصيريّ الذي يواجهه كلّ لبنان، ويتحمّل تبعاته كلّ اللبنانيّين، صمودًا وصبرًا ودفاعًا عن الحق وأهله، في ظل حرب فرضت عليهم، في غفلة من وطنيّة غابت عند البعض فغلبت تبعيّتهم للخارج عليها، فجرّت الويلات التي نحاول أن نتعامل مع تبعاتها متضامنين ومتكافلين صونًا لوحدتنا الوطنيّة التي ليست محل مساومة ولا مغامرة".واعتبر ان "بيروت التي فتحت قلبها لاستقبال كلّ نازح من أهلنا في الضاحية والجنوب والبقاع، لها حقّ لا يتهاون فيه أهلها، ولن يكون على حساب نمائها، وتنظيم اللجوء إليها، فمخيّم المستحدث ليس قدرًا على الإطلاق، إنّه خطأ على شكل حلّ لمعضلة كادت أن تجرّ إلى كارثة اجتماعيّة وأمنيّة وأخلاقيّة".اضاف البيان:"نعم إنه حلّ موقّت وتحت مجهر فاعليات بيروت وهيئاتها وجمعيّات مجتمعها المدني، قبل أن يكون أيضًا محلّ متابعة من قبل نوّابها ومجلس بلديّتها ومحافظها".ورفض الملتقى أن" تتكرّر تجربة المناطق العشوائيّة التي نعاني من فرضها كأمر واقع بات من الصعب تغييره، وليست منطقة سيمون، وشاطىء ببعيد من هذا الواقع الذي فرض عنوة، وسُكِتَ عنه حتى تفاقم، وبات قدرًا محتومًا".وتايع:"حذار.. ولا نقول ذلك ضدّ أحد ولا استهانة بالحقوق الإنسانيّة للنازحين، وكرامتهم التي نحترم ونُجلً، ولكن حذارِ من تباطؤ الجهات المعنيّة، بايجاد البدائل اللائقة، ريثما تكتب العودة إلى المدن والقرى والبلدات الجنوبيّة".ودعا إلى" تعاون أهلنا النازحين مع الجهات الحكوميّة وتحديدًا مع الاجتماعيّة، التي تتولّى إدارة أزمة النزوح بتقبّل الحلول المتاحة إينما كانت وبأي منطقة من لبنان وجدت، المهم أن تتأمن لهم فيها احتياجاتهم الإنسانيّة الضروريّة، وعدم التمسّك بالبقاء في العراء تحت خيم تفتقر لأدنى المقومات".