Najib Mikati
دراسة أميركية: لبنان إلى حرب استنزاف

Lebanon 24
24-05-2026 | 23:05
دراسة أميركية: لبنان إلى حرب استنزاف
كتب جوني منيّر في" الجمهورية": قدّم مركز دراسات له ارتباطاته العميقة مع المؤسسة العسكرية الأميركية، قراءة له للحرب التي حصلت والتي شملت لبنان، مع التقييم والتوصيات المطلوبة. واعتبرت أن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا انتصاراً عسكرياً تكتيكياً كبيراً ضدّ إيران، لكنهما لم تنجحا في التوصل إلى حل المشكلة الإستراتيجية الأساسية، والمتمثلة بقدرة إيران على إدارة حرب استنزاف غير متماثلة عبر الوكلاء والوسائل المرنة. وفي الخلاصة النهائية لهذه الدراسة ما هو أخطر، حيث تقول إنّ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تستطيعان تدمير الجيوش والمنشآت والقدرات، لكن من الصعب جداً تدمير العقيدة والشبكات والمركزية الحروب، والقدرة على نشر الفوضى المستدامة والمنخفضة الكلفة، وهو ما يؤشر إلى أن المنطقة قد تدخل مرحلة تتأرجح فيها بين حدين ما دون الحرب الشاملة ومن دون التوصل إلى تسوية نهائية، ما يعني نزاعاً وتوترات متقطعة وطويلة الأمد. ووفق هذه الدراسة، فإنّ التقييم يتركز حول أن إيران ضعفت عسكرياً بمقدار كبير لكنها لم تُهزم إستراتيجياً، وفي المقابل، فإنّ واشنطن لا تريد الإنزلاق في حرب طويلة، كما أن إسرائيل تستعدّ لحرب استنزاف طويلة، و«حزب الله» سيتطور ليتكيّف أكثر فأكثر في اتجاه الحرب «اللامتماثلة الذكية»، وحيث سيشكل لبنان إحدى الساحات الأساسية لهذا الواقع الجديد.وضمن هذه الخانة يمكن إدراج العقوبات الأميركية النوعية الأخيرة على أسماء لبنانية، وأيضاً عودة البرودة من جديد في العلاقات بين بيروت وواشنطن.
