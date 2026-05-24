تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
دراسة أميركية: لبنان إلى حرب استنزاف
Lebanon 24
24-05-2026
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جوني منيّر في" الجمهورية": قدّم مركز دراسات له ارتباطاته العميقة مع المؤسسة العسكرية الأميركية، قراءة له للحرب التي حصلت والتي شملت
لبنان
، مع التقييم والتوصيات المطلوبة. واعتبرت أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل حققتا انتصاراً عسكرياً تكتيكياً كبيراً ضدّ
إيران
، لكنهما لم تنجحا في التوصل إلى حل المشكلة الإستراتيجية الأساسية، والمتمثلة بقدرة
إيران على
إدارة حرب استنزاف غير متماثلة عبر الوكلاء والوسائل المرنة. وفي الخلاصة النهائية لهذه الدراسة ما هو أخطر، حيث تقول إنّ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تستطيعان تدمير الجيوش والمنشآت والقدرات، لكن من الصعب جداً تدمير العقيدة والشبكات والمركزية الحروب، والقدرة على نشر الفوضى المستدامة والمنخفضة الكلفة، وهو ما يؤشر إلى أن المنطقة قد تدخل مرحلة تتأرجح فيها بين حدين ما دون الحرب الشاملة ومن دون التوصل إلى تسوية نهائية، ما يعني نزاعاً وتوترات متقطعة وطويلة الأمد. ووفق هذه الدراسة، فإنّ التقييم يتركز حول أن إيران ضعفت عسكرياً بمقدار كبير لكنها لم تُهزم إستراتيجياً، وفي المقابل، فإنّ
واشنطن
لا تريد الإنزلاق في حرب طويلة، كما أن
إسرائيل
تستعدّ لحرب استنزاف طويلة، و«حزب الله» سيتطور ليتكيّف أكثر فأكثر في اتجاه الحرب «اللامتماثلة الذكية»، وحيث سيشكل لبنان إحدى الساحات الأساسية لهذا الواقع الجديد.وضمن هذه الخانة يمكن إدراج
العقوبات
الأميركية النوعية الأخيرة على أسماء لبنانية، وأيضاً عودة البرودة من جديد في العلاقات بين
بيروت
وواشنطن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان بين حرب استنزاف طويلة وانهيار اقتصادي حتمّي
Lebanon 24
لبنان بين حرب استنزاف طويلة وانهيار اقتصادي حتمّي
25/05/2026 07:45:03
25/05/2026 07:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنزلق حرب إيران إلى استنزاف طويل على غرار أوكرانيا؟
Lebanon 24
هل تنزلق حرب إيران إلى استنزاف طويل على غرار أوكرانيا؟
25/05/2026 07:45:03
25/05/2026 07:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للأمهات...دراسة أميركية للحد من الكوابيس لدى الأطفال
Lebanon 24
للأمهات...دراسة أميركية للحد من الكوابيس لدى الأطفال
25/05/2026 07:45:03
25/05/2026 07:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بوادر مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن وتل أبيب… مخاوف من تصعيد قد ينزلق إلى حرب استنزاف
Lebanon 24
بوادر مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن وتل أبيب… مخاوف من تصعيد قد ينزلق إلى حرب استنزاف
25/05/2026 07:45:03
25/05/2026 07:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
إيران على
حزب الله
العقوبات
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يستعد للجولة التفاوضية العسكرية في البنتاغون الجمعة ومخاوف فرنسية من اتفاق على حسابه
Lebanon 24
لبنان يستعد للجولة التفاوضية العسكرية في البنتاغون الجمعة ومخاوف فرنسية من اتفاق على حسابه
22:13 | 2026-05-24
24/05/2026 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفع سقف الاعتراض الداخلي ويدعو الحكومة إلى الرحيل.. روبيو: لن يُسمح لتهديداته أن تنجح
Lebanon 24
"حزب الله" يرفع سقف الاعتراض الداخلي ويدعو الحكومة إلى الرحيل.. روبيو: لن يُسمح لتهديداته أن تنجح
22:32 | 2026-05-24
24/05/2026 10:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقُّب لبناني لإنعكاسات "مذكَّرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران.. ملف شامل للجيش الى واشنطن
Lebanon 24
ترقُّب لبناني لإنعكاسات "مذكَّرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران.. ملف شامل للجيش الى واشنطن
22:41 | 2026-05-24
24/05/2026 10:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف رسمية من الفصل بين التسوية وملف لبنان وإرضاء إسرائيل بإطلاق يدها
Lebanon 24
مخاوف رسمية من الفصل بين التسوية وملف لبنان وإرضاء إسرائيل بإطلاق يدها
22:52 | 2026-05-24
24/05/2026 10:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقعٍ مؤلم
Lebanon 24
الرئيس عون: ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقعٍ مؤلم
00:39 | 2026-05-25
25/05/2026 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
Lebanon 24
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
08:30 | 2026-05-24
24/05/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
05:23 | 2026-05-24
24/05/2026 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان
09:36 | 2026-05-24
24/05/2026 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع
Lebanon 24
مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع
05:06 | 2026-05-24
24/05/2026 05:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
Lebanon 24
ماذا بقي من لبنان البطريرك الطوباوي؟
09:01 | 2026-05-24
24/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:13 | 2026-05-24
لبنان يستعد للجولة التفاوضية العسكرية في البنتاغون الجمعة ومخاوف فرنسية من اتفاق على حسابه
22:32 | 2026-05-24
"حزب الله" يرفع سقف الاعتراض الداخلي ويدعو الحكومة إلى الرحيل.. روبيو: لن يُسمح لتهديداته أن تنجح
22:41 | 2026-05-24
ترقُّب لبناني لإنعكاسات "مذكَّرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران.. ملف شامل للجيش الى واشنطن
22:52 | 2026-05-24
مخاوف رسمية من الفصل بين التسوية وملف لبنان وإرضاء إسرائيل بإطلاق يدها
00:39 | 2026-05-25
الرئيس عون: ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقعٍ مؤلم
00:15 | 2026-05-25
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
25/05/2026 07:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
25/05/2026 07:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
25/05/2026 07:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24