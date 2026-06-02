هيكل استقبل مفتي صور الشيخ مدرار حبال وبحث في الأوضاع العامة

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، مفتي صور الشيخ . وتناول البحث خلال اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى التحديات التي يشهدها نتيجة العدوان ، لا سيما في منطقة صور وجوارها.

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