"إحباط" إسرائيليّ... ماذا قالت الصحافة في تل أبيب عن هجمات "حزب الله" بالمسيّرات؟

ذكر موقع " "، أنّ إذاعة الجيش الإسرائيليّ أفادت أنّ "الهجمات اليومية التي يشنّها " "، باستخدام المسيّرات تُثير قلق الجيش الإسرائيليّ".

وأشارت إلى أنّ "حزب الله" يُحسّن قدراته في مجال الطائرات المسيّرة، وفي سباق التعلم والتطوير أمام الجيش الإسرائيليّ، وهو يتقدم حاليا بخطوة".وفي هذا السياق أيضاً، لفتت صحيفة " " إلى "وجود قلق كبير وإحباط في الجيش بسبب تطور الطائرات المسيّرة التي يطلقها "حزب الله"، وقدرتها على الوصول ليلا إلى الجنود المتوغلين في جنوبي ".وتابعت أنّه "في إطار الجهود المبذولة لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة، قلص الجيش الإسرائيليّ بشكل كبير استخدامه للمعدات الهندسية الثقيلة، مثل الحفارات والجرافات، التي أصبحت أهدافا سهلة".وأكدت أنّ "الجيش الإسرائيلي يُواصل التحقيق في كيفية تمكن طائرات "حزب الله" المسيّرة المزودة بتقنية الرؤية المحيطية من استهداف القوات في جنوبي لبنان ليلا للمرة الأولى خلال الأيام الماضية".وأفاد متخصصو الطائرات المسيّرة في الجيش الإسرائيلي عن تحسّن في قدرات "حزب الله" على قيادة هذه الطائرات، و"قدرته على الاقتراب من القوات الإسرائيليّة بشكل أكبر".ولفتت " أحرونوت" إلى أن "الكثير من الجنود الإسرائيليين يعبرون عن الإحباط إزاء استمرار هذا الوضع". (روسيا اليوم)