مصادر بعبدا تكشف كواليس الجولة الرابعة من المفاوضات

أفادت مصادر في ، في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات، أن الوفد اللبناني استهل الجلسة بالتأكيد على مطلب المتمثل بوقف شامل لإطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن البحث تناول مختلف الملفات والمفاهيم المرجعية المرتبطة بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لا توجد توقعات بالتوصل إلى اتفاق نهائي اليوم، في ظل جولة إضافية من المفاوضات مقررة غداً.

ولفتت إلى أن الوفد اللبناني لمس قبولاً إسرائيلياً وأميركياً لفكرة الوقف الشامل لإطلاق النار، كاشفة عن طرح صيغ متعددة من الأطراف الثلاثة المعنية بهذا الملف.

وأضافت المصادر أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب الوسيط الأميركي، قدموا طروحات عملية تتعلق بصيغ محددة لوقف إطلاق النار، يجري بحثها خلال المفاوضات الجارية.