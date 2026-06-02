شركة الترابة الوطنية تنفي تحديد أي موعد لاستئناف تسليم انتاجها

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نفت إدارة " " - (إسمنت السبع)، ما يتم تداوله في شأن استئنافها تسليم مادة الإسمنت اعتبارا من 5/06/2026وأكدت أن "البيان المتداول وما يتضمنه من معلومات غير صحيحة ليس صادرا عن شركة بخاصة وان عملياتها الإنتاجية متوقفة الآن، وبالتالي فهي لا تقوم بإنتاج أو تسليم مادة الإسمنت. كما وأنها ما زالت تنتظر صدور الموافقات الرسمية اللازمة لاستئناف عملياتها الإنتاجية والعودة إلى تلبية حاجات السوق".وتدعو الشركة " ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، كما تؤكد احتفاظها بحقها "في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال نشر أو تداول أي معلومة مغلوطة من شأنها المساس بسمعتها أو تضليل الرأي العام".