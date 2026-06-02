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لبنان

شركة الترابة الوطنية تنفي تحديد أي موعد لاستئناف تسليم انتاجها

Lebanon 24
02-06-2026 | 16:12
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شركة الترابة الوطنية تنفي تحديد أي موعد لاستئناف تسليم انتاجها
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نفت إدارة "شركة الترابة الوطنية" - (إسمنت السبع)، ما يتم تداوله في شأن استئنافها تسليم مادة الإسمنت اعتبارا من 5/06/2026
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وأكدت أن "البيان المتداول وما يتضمنه من معلومات غير صحيحة ليس صادرا عن شركة الترابة الوطنية بخاصة وان عملياتها الإنتاجية متوقفة الآن، وبالتالي فهي لا تقوم بإنتاج أو تسليم مادة الإسمنت. كما وأنها ما زالت تنتظر صدور الموافقات الرسمية اللازمة لاستئناف عملياتها الإنتاجية والعودة إلى تلبية حاجات السوق".



وتدعو الشركة "وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، كما تؤكد احتفاظها بحقها "في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال نشر أو تداول أي معلومة مغلوطة من شأنها المساس بسمعتها أو تضليل الرأي العام".
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