الخارجية الأميركية: المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل

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اعلنت ان واسرائيل يمضيان نحو "اتفاق شامل" برعاية اميركية مشيرة الى ان جولة اخرى ستعقد بين الجانبين اليوم، الاربعاء.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان ان الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين الطرفين والتي استضافتها برعاية اميركية تستمر في "احراز التقدم" على المسارين السياسي والامني.واضاف بيغوت "اننا نمضي قدما لتجاوز اخفاقات الـ20 عاما الماضية نحو التوصل إلى اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن .واكد ان ملتزمة بشكل كامل بتسهيل هذه المفاوضات "التاريخية" مشيرا الى ان جولة خامسة من المفاوضات سيعقدها الجانبان الاربعاء.