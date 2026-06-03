انزعاج داخل "التيار" من "التذبذب"

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تتحدث أوساط متابعة للشأن الداخلي في " " عن حالة من الاعتراض الضمني المتنامية داخل صفوف عدد من الكوادر والمناصرين تجاه الخطاب السياسي والإعلامي الذي يعتمده رئيس " " في مقاربته للعلاقة مع " ".وبحسب هذه الأوساط، فإن المواقف المتبدلة بين التقارب مع "الحزب" تارة وتوجيه الانتقادات إليه تارة أخرى تساهم في انشاء حالة من الالتباس داخل العونية.وترى مصادر مطلعة أن هذا التذبذب في الخطاب ينعكس حيرة لدى جزء من المناصرين الذين يجدون صعوبة في تحديد الاتجاه السياسي الفعلي لـ"التيار"، ما يفتح نقاشاً داخلياً حول ضرورة اعتماد خطاب أكثر وضوحاً وثباتاً في المرحلة المقبلة.