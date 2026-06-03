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لبنان
انزعاج داخل "التيار" من "التذبذب"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-06-2026
|
01:30
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تتحدث أوساط متابعة للشأن الداخلي في "
التيار الوطني الحر
" عن حالة من الاعتراض الضمني المتنامية داخل صفوف عدد من الكوادر والمناصرين تجاه الخطاب السياسي والإعلامي الذي يعتمده رئيس "
التيار
"
النائب جبران باسيل
في مقاربته للعلاقة مع "
حزب الله
".
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وبحسب هذه الأوساط، فإن المواقف المتبدلة بين التقارب مع "الحزب" تارة وتوجيه الانتقادات إليه تارة أخرى تساهم في انشاء حالة من الالتباس داخل
القاعدة
العونية.
وترى مصادر مطلعة أن هذا التذبذب في الخطاب ينعكس حيرة لدى جزء من المناصرين الذين يجدون صعوبة في تحديد الاتجاه السياسي الفعلي لـ"التيار"، ما يفتح نقاشاً داخلياً حول ضرورة اعتماد خطاب أكثر وضوحاً وثباتاً في المرحلة المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
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