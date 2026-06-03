"الهلال الأحمر الفلسطيني" - لبنان دان استهداف المرافق الصحية

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وأكدت الجمعية في بيان أن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الإنساني، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية تؤدي واجبها في ظروف بالغة الصعوبة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.وشددت على أن هذه الاعتداءات تستهدف حق الإنسان في الرعاية الصحية، وتشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، وقد ترقى إلى مستوى جرائم تستوجب المساءلة القانونية الدولية.ودعت والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الاعتداءات وتأمين الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوض جهود حماية المدنيين.