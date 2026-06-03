تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الهلال الأحمر الفلسطيني" - لبنان دان استهداف المرافق الصحية

Lebanon 24
03-06-2026 | 01:32
A-
A+
الهلال الأحمر الفلسطيني - لبنان دان استهداف المرافق الصحية
الهلال الأحمر الفلسطيني - لبنان دان استهداف المرافق الصحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دانت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" – إقليم لبنان الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المرافق الصحية والفرق الإسعافية والطواقم الطبية في لبنان، معتبرةً أنها انتهاك خطير للقوانين الدولية واعتداء مباشر على المؤسسات الإنسانية.
Advertisement

وأكدت الجمعية في بيان أن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الإنساني، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية تؤدي واجبها في ظروف بالغة الصعوبة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.

وشددت على أن هذه الاعتداءات تستهدف حق الإنسان في الرعاية الصحية، وتشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، وقد ترقى إلى مستوى جرائم تستوجب المساءلة القانونية الدولية.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الاعتداءات وتأمين الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوض جهود حماية المدنيين.
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا أكثر من 60 موظفا في غزة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على بلدة مادما جنوبي نابلس بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينية جراء اعتداء مستوطنين عليها بالضرب في بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيد و3 جرحى من مسعفي الهيئة الصحية جراء استهداف منزل في ديركيفا
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الهلال الأحمر الفلسطيني

الأمم المتحدة

الهلال الأحمر

اتفاقيات جنيف

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بروتوكول

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-03
Lebanon24
02:18 | 2026-06-03
Lebanon24
02:15 | 2026-06-03
Lebanon24
02:07 | 2026-06-03
Lebanon24
02:05 | 2026-06-03
Lebanon24
02:00 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24