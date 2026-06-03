وفد نيابي بولندي زار مرفأ بيروت وأشاد بأدائه التشغيلي

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وأبدى أعضاء الوفد، بحسب بيان، "إعجابهم بالمستوى التشغيلي الذي يشهده المرفأ وبحجم النشاط القائم فيه، معربين عن تقديرهم للتقدم والجهود المبذولة في تطوير الأداء والخدمات، مؤكدين أن ما عاينوه على أرض الواقع فاق توقعاتهم".وفي الختام، جال الوفد في محطة الحاويات، "حيث اطلع عن كثب على سير العمليات التشغيلية وآلية العمل المتبعة".