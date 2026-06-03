"حتى آخر نفس"... جلسة توعوية في أوتيل ديو لمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين

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نظّم "مركز الإقلاع عن التدخين" في مستشفى أوتيل جلسة حوارية توعوية لمناسبة للإقلاع عن التدخين، تحت شعار "حتى ... لنحمي صحتنا"، بمشاركة أكثر من 14 طبيباً من اختصاصات متعددة.وأكد لشبكة مستشفيات أوتيل ديو وجامعة أن المستشفى يواصل رسالته الصحية رغم التحديات، مشيراً إلى أن إطلاق المركز والحملات التوعوية يندرجان ضمن رؤية لترسيخ ثقافة الوقاية ومكافحة التدخين.، أوضح مدير البروفسور دبر أن قانون مكافحة التدخين الصادر عام 2011 طُبّق جزئياً وما زال بحاجة إلى تعزيز في آليات التنفيذ، محذراً من ارتفاع معدلات التدخين في وانعكاساته على زيادة أمراض السرطان والرئة والقلب.بدورها، لفتت مديرة المركز البروفسورة زينة عون إلى أن التدخين لم يعد يقتصر على السجائر التقليدية بل بات يشمل منتجات جديدة ملوّنة ومنكّهة تستهدف الشباب والمراهقين، مؤكدة أن المركز يوفّر الدعم الطبي لمساعدة الراغبين في الإقلاع.