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لبنان
"حتى آخر نفس"... جلسة توعوية في أوتيل ديو لمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
Lebanon 24
03-06-2026
|
04:09
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نظّم "مركز الإقلاع عن التدخين" في مستشفى أوتيل
ديو دو فرانس
جلسة حوارية توعوية لمناسبة
اليوم العالمي
للإقلاع عن التدخين، تحت شعار "حتى
آخر نفس
... لنحمي صحتنا"، بمشاركة أكثر من 14 طبيباً من اختصاصات متعددة.
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وأكد
المدير العام
لشبكة مستشفيات أوتيل ديو وجامعة
القديس يوسف
نسيب نصر
أن المستشفى يواصل رسالته الصحية رغم التحديات، مشيراً إلى أن إطلاق المركز والحملات التوعوية يندرجان ضمن رؤية لترسيخ ثقافة الوقاية ومكافحة التدخين.
من جهته
، أوضح مدير
الشؤون الطبية
البروفسور
جورج
دبر أن قانون مكافحة التدخين الصادر عام 2011 طُبّق جزئياً وما زال بحاجة إلى تعزيز في آليات التنفيذ، محذراً من ارتفاع معدلات التدخين في
لبنان
وانعكاساته على زيادة أمراض السرطان والرئة والقلب.
بدورها، لفتت مديرة المركز البروفسورة زينة عون إلى أن التدخين لم يعد يقتصر على السجائر التقليدية بل بات يشمل منتجات جديدة ملوّنة ومنكّهة تستهدف الشباب والمراهقين، مؤكدة أن المركز يوفّر الدعم الطبي لمساعدة الراغبين في الإقلاع.
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