عون بحث مع أبو الحسن الأوضاع العامة

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استقبل رئيس الجمهورية العماد عون أمين سر "اللقاء " ، وجرى خلال اللقاء إستعراض الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات لاسيما المتعلقة بالمفاوضات ووقف إطلاق النار.‏وتم البحث في مسألة إنمائية مهمة تتعلق بإقامة مشروع للطاقة البديلة لقرى وبلدات منطقة والمناطق المجاورة ضمن حرم سد القيسماني، على ان تبدأ الخطوات العملية المتعلقة بالتمويل والإجراءات المطلوبة في اقرب وقت ممكن.