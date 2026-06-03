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لبنان

عون بحث مع أبو الحسن الأوضاع العامة

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:11
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عون بحث مع أبو الحسن الأوضاع العامة
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، وجرى خلال اللقاء إستعراض الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات لاسيما المتعلقة بالمفاوضات ووقف إطلاق النار.
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‏وتم البحث في مسألة إنمائية مهمة تتعلق بإقامة مشروع للطاقة البديلة لقرى وبلدات منطقة المتن الأعلى والمناطق المجاورة ضمن حرم سد القيسماني، على ان تبدأ الخطوات العملية المتعلقة بالتمويل والإجراءات المطلوبة في اقرب وقت ممكن.
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