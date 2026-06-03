لجنة الشقيف التربوية تستغرب إصرار إجراء الامتحانات الرسمية

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استغربت اللجنة التربوية في اتحاد بلديات – الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية في الظروف الاستثنائية التي يمر بها والجنوب خصوصاً، في أعقاب تداعيات الحرب وما خلّفته من واقع أمني ونفسي ومعيشي قاسٍ.واعتبرت في بيان أن تحميل الطالب مسؤولية امتحان مصيري وهو يعيش تحت وطأة الخوف والقلق وغياب الاستقرار يُعدّ تجاوزاً لمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلةً عن كيفية استقامة التقييم وقد حُرم طلاب كثيرون من الانتظام في الدراسة وتعرضوا للنزوح والتنقل القسري.وأشارت إلى أن طلاب القرى الحدودية والمتضررة واجهوا تهجيراً قسرياً وانقطاعاً عن المدارس وتعثّراً في الوصول إلى الموارد التعليمية، فضلاً عن الضغوط النفسية العميقة.وطالبت وزارة التربية بإعادة النظر الفوري في آليات وتوقيت الامتحانات الرسمية واعتماد معالجات استثنائية وعادلة تراعي واقع طلاب الجنوب وتحفظ حقهم في تقييم منصف، مؤكدةً أن "أبناءنا ليسوا أرقاماً في كشوفات، بل هم مستقبل الوطن".