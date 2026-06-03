انطلاق أولى اجتماعات الجامعة اللبنانية واللجنة المحلية في مشروع CAREMED

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افتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من المدير الوطني لمشروع CAREMED الدكتور إيلي حدشيتي، الذي أكد على رسالة المشروع في تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية ودعم التنمية المستدامة في أنحاء المنطقة.بعد ذلك، شرح الدكتور كالديس Caldes دور مركز الصحة العالمي في توسكانا/مقره فلورنسا، في تعزيز أنظمة صحية مرنة ومستدامة وعالية الجودة بما يضمن التغطية الصحية الشاملة دون أي تمييز وبما يتماشى مع أجندة 2030.وتشمل أنشطة المركز التدريب والبحث والدعم الفني والمؤسسي والتوعية وتبادل الخبرات المهنية.جهتها، أكدت مديرة مشروع وحدة العناية المركزة السيدة كلوديا سوسيو أن الهدف الأساسي للمشروع هو تعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب بناء تعاون وتكامل قويّين داخل كل دولة.واعتبرت السيدة سوسيو، أنه من خلال إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين، يمكن مشاركة ملاحظاتهم ومساهماتهم على المستوى الدولي مع الدول الشريكة مما يُغني نتائج المشروع الإجمالية.وفي مداخلته خلال الاجتماع، أوضح الدكتور حدشيتي أن مشروع CAREMED هو جزء من برنامج Interreg NEXT MED الممتد من تشرين الأول 2025 حتى تشرين الأول 2028، ويهدف إلى تعزيز مرونة الرعاية الصحية وتحسين الوصول إلى الخدمات المجتمعية لا سيما في معالجة الأمراض غير المعدية التي تُشكّل نحو 80% من حالات المرض والوفيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.أضاف الدكتور حدشيتي: "تركز مساهمة ، بقيادة الجامعة اللبنانية بالشراكة مع وإدارة الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، على إدارة الأمراض المزمنة وبناء القدرات وحملات التوعية وتطوير نظم المعلومات الصحية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية".ولفت الدكتور حدشيتي إلى أن المشروع ينقسم إلى ستّ حزم عمل، إذ يضطلع لبنان بدور محوري في عنصر نظم المعلومات الصحية بمشاركة تسعة مراكز رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد.اختُتم الاجتماع بنقاش بنّاء والتزام مشترك بالتعاون وتبادل المعرفة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في لبنان ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود لبناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على مواجهة تحديات الصحة العامة الحالية والمستقبلية.