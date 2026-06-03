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لبنان
المرّ بعد لقائه عون: التفاوض في ظل الحرب مسار طبيعي
Lebanon 24
03-06-2026
|
04:39
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اعتبر الوزير السابق الياس المرّ بعد لقائه رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
أن "التفاوض في ظل الحرب ليس أمراً مستغرباً، بل هو المسار الطبيعي الذي تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية".
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أضاف:" شددت على ثقتي الكاملة بالوفد اللبناني، ولا سيما الفريق العسكري المشارك في المفاوضات، لأن
المؤسسة العسكرية
تمثل جميع اللبنانيين وتحمل تاريخاً من التضحيات في الدفاع عن الأرض والسيادة. كما أعربتُ عن تفاؤلي بإمكان تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، في ضوء الدور المحوري الذي تؤديه رئاسة الجمهورية والجهود التي يقودها فخامة الرئيس".
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