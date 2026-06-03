العثور على جثة مقابل شاطىء حنوش... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

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عُثر ، على جثة آ.خ من مواليد 1950، مقابل شاطىء حنوش - .وبحسب معلومات " "، من المرجّح أنّ يكون آ.خ قد تعرّض لعارض صحيّ، عندما كان يُمارس هواية السباحة.