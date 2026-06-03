"التقدمي" أدان الاعتداء الذي استهدف مطار الكويت الدولي

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وإذ عبّر عن "تضامنه الكامل مع قيادةً وشعباً"، تمنى "الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدا"رفضه المطلق لاستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية والمرافق العامة". أدان في بيان "بأشدّ العبارات الاعتداء الذي استهدف مطار الدولي، بعدد من الطائرات المسيرة المعادية، ما أدى إلى سقوط إصابات وأضرار مادية جسيمة".وإذ عبّر عن "تضامنه الكامل مع قيادةً وشعباً"، تمنى "الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدا"رفضه المطلق لاستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية والمرافق العامة".



وجدّد "التقدمي" دعوته إلى وقف دوامة التصعيد المتسارع في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على منطق المواجهة العسكرية، بما يحفظ أمن وشعوبها ويجنّب المنطقة مزيداً من التوتر والدمار.