بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا نقابية خلال استقباله نقباء المهن الحرة في لبنان

استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ في مقر الرئاسة الثانية في وفد نقباء المهن الحرة في ، بحضور مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في الدكتور مهدي أيوب، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان وتداعيات العدوان الاسرائيلي على مختلف القطاعات إضافة إلى شؤون نقابية عائدة للمهن الحرة في لبنان.

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اللقاء تخلله كلمة لنقيب المحامين في عماد مرتينوس اكد فيها أن تداعيات الحرب وما خلّفته من معاناة فرضت تغيير الأولويات فإن اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية، والعمل معاً لتجاوز المرحلة الدقيقة، مع التطلع إلى مبادرة وطنية لإطلاق حوار عاجل يوحد الجهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتِهم الوطنية.

وأضاف: لا شك أنكم تتألمون لما يتعرض له شعبُنا من قتلٍ ودمارٍ على يد آلة الحرب في انتهاكِ صارخ للقوانين والأعراف الدولية، رغم المطالب والدولية بوقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين والانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، ومع ذلك يواصل العدو عدوانَه ومجازرَهُ، معطّلاً الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن تحرير لبنان واستقرارَه وسلامَه.

وتابع: أن الوطن بأيد أمينة وأنكم على قدر التحدي ونتطلع معكم الى تمتين التعاون بين السلطات لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الحاضن للاستقرار الامني بضمانة الساهر على سلامة الوطن والمواطنين.

وختم مرتينوس: من نافِل القول التأكيدُ بأن المهن الحرّة نقباء ومجالس وأعضاء، يقفون الى جانب الدولة ومؤسساتها، والى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المجزرة الإسرائيلية المتمادية ونضع كل إمكاناتِنا لتتمكن دولتُنا من تعزيز وتعميم ثقافتِها ونشر أدبياتِها، كما نُعرب عن ثقتنا بقيادتِكم وقُدرتِكم على إخراج لبنان من أزماتِه وقيادتِه نحو الإنقاذِ والإستقرار.