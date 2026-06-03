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لبنان

بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا نقابية خلال استقباله نقباء المهن الحرة في لبنان

Lebanon 24
03-06-2026 | 05:51
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بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا نقابية خلال استقباله نقباء المهن الحرة في لبنان
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا نقابية خلال استقباله نقباء المهن الحرة في لبنان photos 0
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استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفد نقباء المهن الحرة في لبنان، بحضور مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل الدكتور مهدي أيوب، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان وتداعيات العدوان الاسرائيلي على مختلف القطاعات إضافة إلى شؤون نقابية عائدة للمهن الحرة في لبنان. 
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اللقاء تخلله كلمة لنقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس اكد فيها أن تداعيات الحرب وما خلّفته من معاناة فرضت تغيير الأولويات فإن اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية، والعمل معاً لتجاوز المرحلة الدقيقة، مع التطلع إلى مبادرة وطنية لإطلاق حوار عاجل يوحد الجهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتِهم الوطنية.
وأضاف: لا شك أنكم تتألمون لما يتعرض له شعبُنا من قتلٍ ودمارٍ على يد آلة الحرب الإسرائيلية في انتهاكِ صارخ للقوانين والأعراف الدولية، رغم المطالب اللبنانية والدولية بوقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين والانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، ومع ذلك يواصل العدو الإسرائيلي عدوانَه ومجازرَهُ، معطّلاً الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن تحرير لبنان واستقرارَه وسلامَه.
وتابع: أن الوطن بأيد أمينة وأنكم على قدر التحدي ونتطلع معكم الى تمتين التعاون بين السلطات لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الحاضن للاستقرار الامني بضمانة الجيش اللبناني الساهر على سلامة الوطن والمواطنين.
وختم مرتينوس: من نافِل القول التأكيدُ بأن المهن الحرّة نقباء ومجالس وأعضاء، يقفون الى جانب الدولة ومؤسساتها، والى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المجزرة الإسرائيلية المتمادية ونضع كل إمكاناتِنا لتتمكن دولتُنا من تعزيز الوحدة الوطنية وتعميم ثقافتِها ونشر أدبياتِها، كما نُعرب عن ثقتنا بقيادتِكم وقُدرتِكم على إخراج لبنان من أزماتِه وقيادتِه نحو الإنقاذِ والإستقرار.
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