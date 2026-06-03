وصول الدفعة الخامسة من المساعدات الأردنية إلى لبنان غداً عبر معبر المصنع

اعلنت الهيئة للاغاثة في بيان، ان "الدفعة الخامسة من حملة المساعدات الاغاثية التي تنظمها الاردنية الهاشمية وهي مؤلفة من 28 شاحنة، مقدمة الي عبر ، من المقرر ان تصل الى معبر المصنع الحدودي، وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الخميس. وسيكون في استقبالها وفد من الهيئة العليا للإغاثة ووفد من سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في ".

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