حمادة أدان الاعتداء الإيرانيعلى الكويت والبحرين

Advertisement

أدان عضو" اللقاء " النائب ،" الاعتداء السافر على كل من دولة ومملكة ".وقال في بيان : "لا يسعنا إلا أن نستنكر هذا العدوان الآثم على دولة الكويت ومملكة البحرين، لما لهما من باع طويل في الوقوف إلى جانب في حروبه وملماته ومحنه وأزماته، فكانوا السند في أحلك الظروف وأصعبها، ولم يقصروا مع لبنان إذ هم على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، ولا ننسى نحن في الجبل بأن أبناء الكويت والبحرين لهم ممتلكات ومنازل ويقضون فصل الصيف في ربوعه وعلى مستوى لبنان، فهؤلاء أهلنا فكيف لنا إلا أن نبادلهم الوفاء بالمثل".وخلص :"أن العدوان على الكويت ومملكة البحرين إنما استهدف منشآت مدنية وحيوية، وهذا ينم عن حقد إيراني تجاه دولتين مسالمتين لهما فضل كبير على كل الشعوب العربية والإسلامية.من هذا المنطلق، لا يسعنا أمام هذا الإعتداء السافر من قبل الكويت والبحرين وسائر الا ان نتضامن معهما والى جانبهما في السّراء والضّراء".