"حزب الله": استهدفنا دبابتيّ "ميركافا" وتجمعات لجنود وآليات إسرائيليّة في بلدة البيّاضة

أعلن " "، أنّه "استهدف دبّابتي "ميركافا" بصاروخين موجهين ، وتجمّعات لآليات وجنود الجيش في بلدة البيّاضة، بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعية ومسيّراتٍ انقضاضيّة".

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