أزمة تمويل.. ما جديد "مساعدات النازحين"؟

كشفت مصادر رسمية معنية بملف مساعدات أنَّ الواقع الحالي لتمويل المساعدات بات في مرحلة صعبة، خصوصاً أنّ الدول في الخارج لا تدفع أموالاً بشكل مباشر للدولة لتمويل المساعدات.

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وأوضحت المصادر أنَّ العمليات الإغاثية يجري تمويلها بـ"اللحم الحي" من دون دعمٍ فعليّ، موضحة أنَّ أمد الاستمرارية ليس محسوماً خصوصاً أنَّ الأزمة التمويلية كبيرة، وأضافت: "إن لم يتم تدارك المسألة فعلياً وتأمين التمويل من خارج الاعتمادات المرصودة للمساعدات والتي باتت أمام واقع صعب، فعندها سنواجه أزمة مساعدات لاسيما أن مسألة النزوح طويلة".