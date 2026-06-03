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لبنان

سلام أدان الإعتداءات على الكويت والبحرين: سلوك إيران يتعارض مع قواعد القانون الدولي

Lebanon 24
03-06-2026 | 07:50
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سلام أدان الإعتداءات على الكويت والبحرين: سلوك إيران يتعارض مع قواعد القانون الدولي
سلام أدان الإعتداءات على الكويت والبحرين: سلوك إيران يتعارض مع قواعد القانون الدولي photos 0
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قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام: أُدين بشدة الاعتداءات التي طالت كلًا من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، والتي تمثّل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول وأمنها، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة. إنّ هذا السلوك الإيراني المرفوض يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويُعرّض أمن المنطقة بكاملها لمزيد من التوتر والتصعيد. وأؤكد تضامن لبنان الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمه حقّهما في صون أمنهما وسيادتهما والحفاظ على استقرارهما.
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