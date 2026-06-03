سلام أدان الإعتداءات على الكويت والبحرين: سلوك إيران يتعارض مع قواعد القانون الدولي

قال الدكتور : أُدين بشدة الاعتداءات التي طالت كلًا من ومملكة الشقيقتين، والتي تمثّل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول وأمنها، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة. إنّ هذا السلوك المرفوض يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويُعرّض أمن المنطقة بكاملها لمزيد من التوتر والتصعيد. وأؤكد تضامن الكامل مع والبحرين، ودعمه حقّهما في صون أمنهما وسيادتهما والحفاظ على استقرارهما.

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